3 yıldır yürümekte zorlanıyordu, protez ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Emekli sınıf öğretmeni Canan Pamukçu (71), her iki dizinde de ileri kıkırdak aşınması şikâyetiyle 4 yıldır ağrı çekiyordu. Korkusundan dolayı ameliyat olmayan Pamukçu, ağrısını gidermek için farklı işlemler yaptırarak günlük hayatındaki basit hareketleri devam ettirmeye çalıştı. Ağrı yüzünden tamamen yürüyemez hale geldiğinde ise Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç’e başvurdu. Canan Pamukçu’nun her iki dizine aynı anda diz protezi uygulayan Prof. Dr. Meriç, “Canan Hanım’da olduğu gibi diz protezi ameliyatı olan kişiler ertesi gün ayağa kalkabiliyor” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 11.04.2023 12:20 PAYLAŞ ABONE OL

Ameliyat korkusu nedeniyle tedaviyi sürekli erteleyen ve zamanla tek başına yürümekte bile zorlanan Canan Pamukçu, iki dizine de aynı anda protez ameliyatının uygulanmasıyla eski hayatına dönebildi. "Ameliyattan sonra geçen 3 yılım için çok üzüldüm" diyen Canan Pamukçu, "Bu kadar ağrı çekmeye, yaşadığım zor günlere hiç değmezmiş. Ameliyat ile ilgili en ufak bir kötü anım yok. Epidural anestezi ile sohbet ederek ameliyat oldum. İki dizim birden ameliyat edilmiş olsa da ertesi gün ayağa kalktım" şeklinde konuştu.

KORKUSU NEDENİYLE GECİKTİRDİĞİ PROTEZ AMELİYATI YILLARINA MAL OLDU Canan Pamukçu, 2019 yılından beri geçirdiği süreçle ilgili şöyle konuştu: "Diz ağrılarım 2019'da başladı; birdenbire yangıyla gelen ağrıları istirahat halindeyken ve gece uyurken de yaşamaya başladım. Yanımda biri olmadan dışarıya çıkmaktan korkar olmuştum. Bunların yanı sıra ameliyat olma korkum da vardı. Birçok doktorla görüştüm, fikir aldım; bir hayli bilgi sahibi oldum ama bir türlü karar veremiyordum. En sonunda oğlumun yardımıyla Gökhan Bey'e ulaştım ve ameliyat olmaya karar verdim. İki dizim birden ameliyat edilmiş olsa da ertesi gün ayağa kalktım. Eve geldikten sonra da 14'üncü gün koltuk değneklerini de bıraktım. Mutluyum, acılarla yaşamaya hiç gerek yok. O üç yılımı heba olmuş yıllarım olarak görüyorum. Belimde önemsiz 2 tane fıtığım vardı ama o fıtıklar dengesiz yürümemden dolayı taşmış fıtık haline geldi. Şimdi onun da sıkıntısını çekiyorum, keşke bu kadar uzatmasaydım."