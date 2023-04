3 yıldır yürümekte zorlanıyordu, protez ameliyatı ile sağlığına kavuştu

"GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI ÇOK RAHAT ŞEKİLDE GİDEREBİLİYOR"

Ameliyat sonrası kısa sürede normal hayatına dönen Pamukçu'nun sağlığının şu an gayet iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, "72 yaşındaki Canan Hanım bize ciddi bir ağrı ile geldi. 3 yıldan beri küçük tedaviler uygulasa da fayda göremediği içir ağrıları davam ediyordu. Her iki dizine birden protez uyguladık. Ameliyatın ertesi günü ayağa kaldırıp, egzersizlerini gösterdik. Ameliyattan sonra şişlik, yara irini, akıntı gibi sorunlarımız olmadı. İki hafta sonra kullandığı koltuk değneklerini de bıraktı ayrıca fizik tedaviye devam etti. Şu an minimal ağrıları olsa da günlük ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde giderebiliyor" diye konuştu.