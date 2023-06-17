32 yaşındaki dünya şampiyonu atlet evinde ölü bulundu! Sebebi inanılmaz: "Doğum esnasında..."

Bowie'nin ölümü atletizm dünyası için bir şok oldu. 32 yaşındaki Bowie, 2 Mayıs'ta Florida, Winter Garden'daki evinde ölü bulundu. Bu denli genç bir kadın nasıl olur da doğum esnasında ölür sorusu kafaları kurcalarken gelen otopsi raporu, doğum sebebiyle hayatını kaybettiğini doğruladı.





California'nın bir bölgesi olan Orange County (Fla.)'den Şerif yardımcıları, Bowie'nin 30'lu yaşlarının başında bir kadına dair bilgi aldıklarını ve daha sonra eve sağlık kontrolü yapmak için vardıklarında kendisinin bulunduğunu, fakat öncesinde Bowie'nin birkaç gündür ne görüldüğünü ne de duyulduğunu belirtti.

Orange County (Fla.) Tıbbi Muayene Ofisi'nden gelen rapor, Bowie'nin 8 aylık hamile olduğu ve Mayıs ayında, hayatını kaybettiği esnada doğum sancısı çektiği tahmin edildiğinden "iyi gelişmiş bir cenine" sahip olduğunu söyledi.