50 yıllık kalp rahatsızlığından 30 dakikada kurtuldu!





"AÇIK KALP AMELİYATI YERİNE KASIKTAN İĞNE İLE GİREREK HASTAMIZI SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUK"

Birçok hastanede açık kalp ameliyatına alınan hastaların 2 ila 4 saat kadar operasyon geçirdiğini, fakat Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bu sol atriyal apendiks kapama işlemini kesi olmadan 30 dakikalık müdahale ile tedavi ettiklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doçent Dr. Özge Turgay Yıldırım, "Biz bu işlemde ritim bozukluğu olan yüksek riskli bazı hastalarda yapılan bir işlemi gerçekleştirdik. Bu işlem bölgemizde çok sık yapılan bir işlem değildir. Biz bu hastamıza 'Sol Atriyal Apendiks Kapatma' işlemi yaptık, tekrarlayan inmeleri olan ve mağduriyet yaşayan bir hastamızdı. Kan sulandırıcı tedavisini almasına rağmen inme tekrarlıyordu, bu yüzden bu işlemi yapmaya karar verdik. Hastamızda ritim bozukluğu var. Bu ritim bozukluğu kalbin içindeki kulakçıkta 'apendiks' dediğimiz bir kesecik içinde pıhtı birikmesine neden olan bir hastalık ve kalp kaynaklı inmeye neden oluyor. Biz bu kese ağzını bir şemsiye yardımıyla kapatabilirsek, bu bölgeden pıhtı atmasını ve felç geçirmesini engellemiş oluyoruz. Normalde bu işlem açık kalp ameliyatı ile de yapılabiliyor ama bizim farklı olarak yaptığımız kasıktan anjiyo gibi plastik bir iğneyle girerek ve buradan ilerleyerek, sol kulakçığın içine girip, oradaki keseciği bir şemsiye benzeri malzemeyle kapattık. Yani herhangi bir kesi olmadan kasıktan iğne yardımıyla bu işlemi yapmış olduk ve hastamızın tekrar kalp kaynaklı inme riskini çok ciddi derecede azaltmış olduk. Bu ameliyatı açık kalp ameliyatı şeklinde yaparsak önce kemiği açmamız ve kalbin içerisine girmemiz gerekiyor. Hatta kalbi kesmemiz daha sonraysa orayı kapatmamız ve bağlamamız gerekiyor ama biz bu işlemi iğneyle kasığı uyuşturarak yapıyoruz. Bu işlem yaklaşık 15 ila 30 dakika arasında sürüyor. Hastamız ise günübirlik bir yatış sonrası taburcu olabiliyor. Eğer açık kalp ameliyatı şeklinde yapılırsa hastamızın en az bir hafta yatması gerekir, onun haricinde işlem 2 - 4 saat arası sürebilir, ameliyatın içerik ve tipine göre değişir. Gerçekten pıhtı kalp içinde bu kesecikten kaynaklıysa biz zaten bu kesenin ağzını kapatıyoruz, bu durumda bu pıhtının buradan çıkıp gitmesi teorik olarak çok zor. Çok nadir olarak tekrarlayabilir tabi ama bu hastalar normalde ömür boyu kan sulandırıcı tedaviye mahkum hastalardır, biz burayı kapattığımızda kan sulandırıcıları dahi kesebiliyoruz. En önemli artısı bu ve hastamız tekrar inme geçirmiyor. Hastamız bu işlemden sonra şikayetlerinin gerilediğini, tekrar baş dönmesi ve dengesizlik şikayetlerinin olmadığını söyledi. Klinik olarak da fayda gördük" dedi.