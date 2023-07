"6 hafta yaşayabilirsin" demişlerdi, 6 ayda kanseri yendi! Hayata yeniden başladı

"25 KİLO KAYBETTİM"

Kemoterapinin hem iyi hem kötü olan her şeyi öldürdüğünü söyleyen Susanni, "25 kilo ve tüm gücümü kaybettim. Kanser seni hiçbir şey yapamayacak hale getirene kadar en dibe çekiyor. Gururunu, itibarını, hayatta önemli olduğunu düşündüğün her şeyi elinden alıyor. Ve kanser sürecinden geçerken bu şeylerin aslında o kadar önemli olmadığını düşünüyorsun. Bu hastalık bana 6 ayda önceki hayatımda öğrendiğimden daha çok şey öğretti. Hayatımdan daha önce çok önemli olduğum birçok şeyi çıkardım, bir zaman ve efor kaybı olduklarını anladım. Kanser bana bunu öğretti" diye konuştu.



"TANIMADIĞIM İNSANLARDAN DESTEK GÖRDÜM"

Düzenlediği Şükran Konseri'ni anlatan Susanni, "Hastalık sürecimde pek fazla piyano çalamadım. Bu yüzden arkadaşlarımla birlikte Şükran Konseri'ni düzenledim. Kemoterapide sol kolumdaki birçok damar yandı ve bu sol elimi ve piyano çalmamı etkiledi. Bu kalıcı bir şey mi olacak bilmiyorum ama çaldığım bestelerin birçoğu sol elle çalınacak kısımlardan oluşuyor. Şu an bunları yapamıyorum. Ama tekrar eski haline dönmese bile bunu kabul edeceğim. Bir yıl önce belki bunu kabul etmezdim. Bir şeyin içinde olmaya zorlanınca kabul etmek durumunda kalıyorsun. Konser inanılmazdı. İlk hastaneye yattığım günden beri çevremdeki insanların destekleri karşısında hayret içinde kalmıştım. Hiç tanımadığım insanlardan farklı yollardan destek gördüm. En yakın arkadaşım fiziksel yardım öğretmeni, bana onkoloğumun yapacağı yardımı yapamazdı ama her zaman zamanını beni görmeye harcadı" şeklinde konuştu.