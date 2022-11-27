6 saatlik ameliyatla hayata döndürdüler! "Ciğerimden günde iki bardak kan geliyordu"

Acu, "Bu, 100 binde 1 gibi büyük bir nadirlikle görülen damar anomalileri. Hastada bu durum söz konusuydu ama bizim tedavi şeklimizi veya başarımızı etkilemedi." diye konuştu.

Hastanın sol akciğer ana atardamarının yokluğu ve damarlarının ters olmasının çok nadir görülen bir durum olduğuna işaret eden Acu, Ustabaş'ın damarlarının normale göre aynadaki yansıması şeklinde göründüğünü kaydetti.

"BANA ADETA NEFES VERDİLER"

Yasin Ustabaş ise son bir haftada ciğerinden günde iki bardak kan gelmeye başladığını ve bu durum nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

Girişimsel radyolojide tedavi imkanı olmasa akciğerinin sol tarafının alınmak zorunda kalınacağını belirten Ustabaş, şöyle konuştu:

"Bu çok ciddi bir operasyon. Cerrahlar, eğer bu operasyon olmasaydı masada kalma ihtimalimin yüzde 40 olduğunu söylemişlerdi. İki çocuğum var. Çok zor kararlar vermek zorunda kalacaktım. Hayatımda ikinci bahar oldu. Bana adeta nefes verdiler. Hayatımın kalitesi yükseldi. Minnet duyuyorum. Sağlık çalışanlarına, hizmetlisinden hemşiresine, doktorundan dekanına kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar."