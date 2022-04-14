6 saatten az uyuyorsanız dikkat!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastalıklarının tüm dünyada en sık ölüm sebebi olmaya devam ettiğini belirterek kalp hastalıkları deyince akla ilk olarak kalp krizi ve kalp krizinin en önemli belirtisi olan göğüs ağrısının geldiğini söyledi. Kalp krizine sebep olan bazı durumların yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, şişmanlık, hareketsiz yaşam, yetersiz ve kalitesiz gece uykusu olduğunu belirten Dr. Karabacak, "Sıkıştırıcı tarzda 10 dakikadan uzun süren, efor ile ortaya çıkan ve dinlenmekle geçen, sol omuza, boyuna ve çeneye yansıyan bir göğüs ağrısı, kalp damar tıkanıklığını düşündürür. Kalp krizi de kalp damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan klinik durumu ifade eder. Bir takım testlerle kalp krizi teşhisi doğrulandıktan sonra hastaya anjiyografi yapılır. Bundan sonra da tedavi şekillendirilir" dedi.



"DÜZENLİ VE YETERLİ GECE UYKUSUYLA KALP HASTALIKLARINDAN KORUNABİLİRİZ"

Dr. Karabacak, gece uykusunun yetersizliği ve kalitesizliğinin kalp hastalıklarına zemin hazırladığını söyleyerek, "Özellikle gece uykusuna değinmek istiyorum. Bu kardiyoloji alanında yeni bir konu. Günde 6 saatten daha az uyumak ve kalitesiz uyumak kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Düzenli ve yeterli gece uykusuyla kalp hastalıklarından korunabiliriz. Tabi kalp hastalıklarına zemin hazırlayan başka faktörler de var. Bunlar da sigara içmek, hareketsiz yaşamak, hazır gıda ağırlıklı beslenmek diye sayılabilir" diye konuştu.