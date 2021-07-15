60 saniyede uykuya dalmanın sırrı: 4-7-8 nefes tekniği

Arizona Üniversitesi'nde bütünleştirici tıp uzmanı Dr Andrew Weil, 4-7-8 yöntemini kullanarak sadece bir dakika içinde uykuya dalınabildiğini açıkladı. Üstelik tek yapmanız gereken nefes alma şeklinizi değiştirmek. İşte tüm uyku sorununuzu ortadan kaldıracak o teknik…

RAHATLATICI NEFES

4-7-8 nefes tekniği, insanların yalnızca bir dakika içerisinde uykuya dalmasını sağlıyor. Aynı zamanda rahatlatıcı nefes olarak da bilinen bu ritmik nefes yöntemi, meditasyon sırasında Hintli yogilerin kullandığı temel bir teknik olarak biliniyor.

FAYDALARI

Bu nefes tekniği, uykusuzluk konusunda büyük bir fayda sağlasa da aslında aynı zamanda aşırı stresli zihinleri sakinleştirmek, anksiyeteyi yönetmek ve kalp atış hızını yavaşlatarak öfke kontrollerini de sağlamak gibi oldukça büyük faydaları bulunuyor. Medical News Today'e konuşan Weil, bunun gece ortasında uyanıldığında tekrar uyumak için en iyi yöntem olduğunu belirtti.

TEKNİĞİN UYGULANIŞI

Teknik, burnunuzdan dört saniye nefes almayı, bu nefesi yedi saniye tutmayı ve sekiz saniye daha yavaşça nefes vermeyi içeriyor. Uykunuz gelene kadar bu tekniğe devam etmeniz gerekiyor. Dr Weil, faydalarını görmeye başlamak için tekniği günde iki kez kullanmayı ve başlarken döngüyü yalnızca dört kez tamamlamayı öneriyor. İlk birkaç uygulamada kendinizi sersemlemiş hissetmenizin gayet normal olduğunu söyleyen Weil, bu durumu önlemek için uygulamayı yatarak ya da oturarak denemeniz gerektiğini söylüyor.