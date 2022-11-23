7 tane tükettiğinizde böbreklerdeki zehri sünger gibi çekiyor!

Çoğu zaman hiçbir belirti vermeyen böbrek hastalıkları, fark edilmediğinde ilerler ve ciddi rahatsızlıklara neden olur. Böbrek hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanların açıklamalarına göre, düzenli tüketilen bazı besinler böbrekleri temizleyerek böbrek hastalıklarından koruyor. Peki, hangi besinler böbrekleri temizliyor? İşte hastalıklara kalkan olan besinler...
Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...
YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ
Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.
UYUYAMIYORSANIZ
Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.
CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA
Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.
SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ
Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir.
İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ
Böbreklerdeki filtrelerde hasar meydana geldiğinde kan hücreleri idrar yollarına karışmaya başlar. İdrardan kan gelmesi böbreklerin düzenli çalışmadığına işaret olabileceği gibi çeşitli enfeksiyonlarında varlığına işarettir.
GÖZLERİNİZİN ETRAFINDA İNMEYEN ŞİŞLİK VARSA
Gözlerinizin etrafında oluşan şişlikler geçmek bilmiyorsa bu bir böbrek rahatsızlığının işareti olabilir. Bu gibi göz şişlikleri vücutta tutulması gereken proteinin idrar yoluyla dışarı atıldığının işaretidir.
AYAK BİLEKLERİNİZ ŞİŞİYORSA
Böbrek işlevleri azaldığında vücutta sodyum tutulması yaşanır. Bu tutulmada ellerde ve ayaklarda şişmelere neden olur.
İŞTAHINIZ AZALDIYSA
Bu durum çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda bir böbrek rahatsızlığının da sonucudur.
KASLARINIZA KRAMP GİRİYORSA
Böbrek yetmezliği vücutta bulunan mineral ve sıvı dengesizliği böbrek işlevlerinin bozulmasının bir sonucudur. Kalsiyum ve fosfor düştüğünde kaslarda ağrı ve kramplar oluşur.
PEKİ BÖBREKLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?
Sizde tükettiğiniz besinlere dikkat ederek böbreklerinizi çeşitli hastalıklara karşı koruyabilirsiniz. İşte böbreklere iyi gelen sağlıklı yiyecekler...
ELMA
İçerisinde bol miktarda lif bulunduran elmayı böbrek hastalıklarından korunmak için tüketebilirsiniz. Ayrıca mesane ve idrar problemlerine karşı iyi geldiği de bilinmektedir.
AYRIK OTU
Yol kenarlarında kolaylıkla bulabileceğiniz ayrık otu, pis kanı ve vücuttaki toksinleri temizler.
BALKABAĞI
Böbrekte biriken taşların dışarı atılmasını sağlar. Böbrekleri temizler.
MAYDANOZ
Vücuda enerji vermesinin yanı sıra hastalıklara karşı kalkan görevini görür.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir.
MÜRDÜM ERİĞİ
Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir.
SOMON
Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir.
PİRİNÇ
Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir.
ADAÇAYI
Sindirim sistemine bağlı birçok sorunu gideren adaçayı haftada birkaç defa tüketildiğinde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları giderir. İçerisinde bulundurduğu A, B ve C vitaminleri sayesinde böbreklerinize bağlı birçok rahatsızlığı önleyemeye yardımcı olur.
MUŞMULA
Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler. İçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur. Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir. Muşmula vücuttaki toksinleri atarak böbrekleri temizler.