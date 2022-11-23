7 tane tükettiğinizde böbreklerdeki zehri sünger gibi çekiyor!

Çoğu zaman hiçbir belirti vermeyen böbrek hastalıkları, fark edilmediğinde ilerler ve ciddi rahatsızlıklara neden olur. Böbrek hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanların açıklamalarına göre, düzenli tüketilen bazı besinler böbrekleri temizleyerek böbrek hastalıklarından koruyor. Peki, hangi besinler böbrekleri temizliyor? İşte hastalıklara kalkan olan besinler...

Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...

YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ

Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

UYUYAMIYORSANIZ

Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.