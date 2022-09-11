70 yılın ardından dinlenme zamanı Lilibet

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i bir nesil, Prenses Diana üzerinden tanıdı. Savaş sonrası yönetimini devraldığı ülkesini, 70 yıl idare eden 96 yaşındaki Kraliçe’ye farklı bir gözle bakma zamanı

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 11.09.2022 13:33 PAYLAŞ ABONE OL

Belki de magazin ve PR çalışmaları sonucu en sevilmeyen devlet liderlerinden biri oldu İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth... Benim Kraliçe Elizabeth ismiyle, ilk karşılaşmam yıllar önce gazetede okuduğum bir haber sayesinde olmuştu... Haber 1996 yılında oğlu veliaht Prens Charles ve Prenses Diana'nın boşanma dönemiyle ilgiliydi... Kraliçe'nin, gelinine uyguladığı mobingler ve Diana'nın bunlar nedeniyle yaşadıkları anlatılıyordu haberde. O yaşımda bile "Sanki sarayın içinden, olaylara şahit olmuşlar gibi yazmışlar" diye geçirmiştim içimden. Ama Kraliçe'ye de her nedense 'kinlenmiştim'...

Çocuk aklımla masallardaki Kötü Kraliçe'nin kesin onun gibi biri olduğunu hayal etmiştim. 70 yaşında sert görünümlü bir kadın, güzelliği çoktan kaybolmuş... O güzeller güzeli, mükemmel giyimli Diana'yı kesin çekememiştir diye düşünmüştüm. "Korkunç bir kadın olmalı" kesinlikle bu Kraliçe demiştim içimden... Yani en azından gazetelerde yazılanlara göre öyle olmalıydı...





BÜYÜK OĞLU KRAL OLDU

O haberi okumamın üzerinden yıllar geçti. Ve bu hafta Kraliçe, 70 yıllık hükümdarlığının ardından 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Böyle bir kişi hakkında yarım sayfalık bir portre yazmak tabii ki yeterli değil... Hiç yakinen şahit olmadığım, detaylarını benim gibi asla hiçbirimizin bilme imkanı olmayan bir evlilik ve boşanma üzerinden Kraliçe'yi sevmedim yıllarca. Pek çoğunuz gibi...

Ne de olsa takım tutar gibi insan tutmaya meyilliyiz hepimiz. Bize sunulan kurgulanmış bilgiler, PR çalışmaları üzerinden hiç tanımadığımız, yarım saat konuşma fırsatımız olmayan ve olmayacak insanları uzaktan seviyor ya da sevmiyoruz...

Bugün sosyal medyada Kraliçe'nin ölümü üzerine Prenses Diana'nın fotoğraflarını paylaşanlar bana bu durumu hatırlattı. Kurguladığımız masalda Kötü Kraliçe olan Elizabeth ölmüş, böylece talihsiz ve kırılgan Prenses Diana'nın öcü bu hayatta olmasa da alınmıştı... Ne enteresan değil mi? Hepimiz bir yandan ne kadar naif ve çocuksuyuz. Hikayeleri ve insan ilişkilerini tek bir boyuttan ibaretmiş gibi düşünen çocuklar gibi kalmış ruh alemimiz.

Bu ölüm haberini duyar duymaz Kraliçe'nin fotoğraflarına bakmaya ve hayatını okumaya başladım... 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi Kraliçe... Köpeklerine, atlarına, doğa yürüyüşüne meraklı tam bir toprak burcu kadını. Biri kız dört çocuk annesi. En büyük oğlu, Prenses Diana ile yaşadığı sorunlu evliliği nedeniyle pek de sevemediğimiz Charles...