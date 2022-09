70 yılın ardından dinlenme zamanı Lilibet

DİANA DÖNEMİ, ÇOK YIPRATICIYDI

Bildiğimiz 'kurgulanmış hikayenin' Kötü Kraliçe'si aslında genç yaşta, işgal edilme tehdidi yaşayan bir ülkede dünyaya geldi. Müstakbel eşi Prens Philip de ailesiyle tahtlarını ve ülkeleri Yunanistan'ı terk etmek zorunda kalmıştı. O da 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ordusunda savaştı hatta başarılarından dolayı çeşitli rütbelerle onurlandırıdı... Kraliçe'nin çocukluğu sürekli bombalanan, can güvenliğinin bulunmadığı Londra'da geçti.

Annesi ve kardeşleriyle birlikte Kanada'ya kaçma şansı olmasına rağmen babasıyla birlikte ülkesinde kalmayı tercih etti Kraliçe. Bununla da yetinmemiş ailesinin ve hükümet üyelerinin itirazlarına rağmen orduda motorlu araç kullanımı ve bakımı konusunda eğitim görmüş. Savaşın ardından 25 yaşında babasını kaybedip tahta çıkıyor. Savaş bittikten beş yıl sonra da, Yunan Prensi Philip ile evleniyor. Her ikisi de ülke kaybetmeyi, kaybetme tehlikesini görmüş, savaşı, ölümü, bombalamayı yaşamış iki genç 20'lerinin başında bir yuva kuruyor... Evliliği 73 yıl sürüyor Kraliçe'nin savaş sonrası çapkınlıklarıyla her gün konuşulan sevgili prensiyle... Biri kral olarak yerine geçen dört çocuk yetiştiriyor.

Ülke sınırlarının korunmasını, deniz aşırı eski sömürgelerin bağlarının sürdürülmesini sağlıyor. Demir Leydi Margaret Theatcher'in başbakanlığı sırasında zaman zaman gergin dönemlerden geçilse de ülkenin seçilmiş yöneticileriyle barışçıl ve demokratik ilişkiler sürdürmeyi başarıyor. Savaşı, ölümü görmüş, ülkesinin birliği için savaşmış bu kadın içinse en zorlu süreç Diana dönemi oluyor.

Kraliyetin en soylu ve zengin ailelerinden birine mensup olan Diana'nın doğrudan kendisini ve kraliyeti hedef alan çalışmalarına karşı soğukkanlı ve dik durmak, belki de hayatının en yıpratıcı dönemiydi Kraliçe'nin...