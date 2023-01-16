8 yaşındaki kızını hala emziren anne tartışma yarattı: “Kızım ne zaman isterse o zaman bırakır”

Sosyal medya platformunda bir kadın, çocuğunun "istediği süre boyunca" onu emebileceğini dile getirdikten sonra büyük bir tepki çekti. Altı yaşındaki çocuğunun da emmek istediğini ve bunu reddettiğinde çocuğunun büyük bir tepki verdiğini anlattı.
"KİMİN NE KADAR EMZİRDİĞİNE DAİR FİKİR PAYLAŞIMI YAPILDI"
Bunu anlattıktan sonra birçok kadının "geç kalmışsın" tepkisinin yanı sıra, sekiz yaşındaki çocuğunu hala "ara sıra" emzirdiğini söyleyen kadınla birlikte konu çok daha tartışmalı hale geldi. Neden emzirmeyi bırakmadığını söyleyenlere ise; kızım bırakmak isteyene kadar emzireceğim cevabını verdi.
"SAÇMA BİR KARAR"
Sosyal medyadan büyük tepki çeken kadına verilen tepkiler, genellikle "bunun çok saçma" olduğu yönündeydi. Kendilerini ilgilendirmediğini düşünenlerin sayısı da fazla olsa da, bu noktada birçok insan bu durumun normal olmadığı konusunda bir araya geldi.
UZMANLAR NE DİYOR?
Uzmanlar, bu kadar süre boyunca bir bebeği emzirmeyle ilgili olarak 3 yaşın psikolojik sınır olduğunu belirtiyor. 3 yaşından itibaren, anne sütünün asidik yapısı, çocukların süt dişlerinde aşınmaya neden olabiliyor.
Psikolojik olarak ise; anneye fazla bağımlı çocuklar ve istediği zaman emme davranışı gösteren çocukların "hayır" kavramını kavrayamama sorunları yaşayabileceği belirtiliyor.