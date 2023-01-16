8 yaşındaki kızını hala emziren anne tartışma yarattı: “Kızım ne zaman isterse o zaman bırakır”

Uzmanlar, her zaman anne ve bebeğin arasındaki bağ ve bebeğin gelişimindeki hayati öneme bağlı olarak emzirmenin oldukça önemli olduğuna vurgu yapıyor. Özellikle ilk 6 ay, anne sütünün bebeğin gelişimindeki ve ilerleyen yaşlarda kaşılaşılma riski olan kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu etkisi biliniyor. Peki bir anne, bebeği ne kadar emzirmeli?

Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:24 PAYLAŞ ABONE OL

Sosyal medya platformunda bir kadın, çocuğunun "istediği süre boyunca" onu emebileceğini dile getirdikten sonra büyük bir tepki çekti. Altı yaşındaki çocuğunun da emmek istediğini ve bunu reddettiğinde çocuğunun büyük bir tepki verdiğini anlattı.

"KİMİN NE KADAR EMZİRDİĞİNE DAİR FİKİR PAYLAŞIMI YAPILDI" Bunu anlattıktan sonra birçok kadının "geç kalmışsın" tepkisinin yanı sıra, sekiz yaşındaki çocuğunu hala "ara sıra" emzirdiğini söyleyen kadınla birlikte konu çok daha tartışmalı hale geldi. Neden emzirmeyi bırakmadığını söyleyenlere ise; kızım bırakmak isteyene kadar emzireceğim cevabını verdi.