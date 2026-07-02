Acı biberi bir de böyle deneyin! Dakikalar içinde hazırlanan 3 lezzet

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dilinize acı biber sürdüren tariflerle karşınızdayım. Dünyada çok sayıda acı biber çeşidi olmasına rağmen, bugün tam da mevsiminde olan yeşil biber acısı ile nasıl lezzetler elde edebileceğimiz konusuna çalıştım. Son derece basit reçeteler ile yeşil biberden aldığınız keyfi iki katına çıkarmaya kararlıyım. Günümüzde çok fazla ülkede kullanılan bir ürün olma özelliği taşıyan acı biber, 9 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Konuyla alakalı yapılan kazılar neticesinde Meksika'da yer alan Tehuacan vadisinin alt kısımlarında bin yılı geçkin acı biber tohumları bulunmuştur. Böylelikle acı biberin ana vatanının Amerika olduğunu söylemek mümkün olmuştur. Tarihsel süreçte Maya uygarlığı ve Aztek uygarlığı gibi büyük topluluklar, özellikle yemeklerinde ve doğal ilaçlarında acı bibere sıklıkla yer vermişler. Bu uygarlıklar ve o dönem yaşayan yerel halklar, acı biber ürününü ürettikleri tıbbi ürünlerin içerisine ana malzeme olarak çok kez ilave etmişler. Bugün benden bu kadar. İstediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...