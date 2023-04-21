"Acı yemeyi seviyorum" diyenler dikkat! Sebebi beyninizdeki bu değişim...

Acı yemeden yapamayanlardan mısınız? O zaman bu yazı sayesinde kendinizle ilgili bir gerçeği öğreneceksiniz! Aslında “acı vermesine” rağmen neden acı tatları bu kadar çok seviyoruz sizce?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:53 PAYLAŞ ABONE OL

Binlerce yıllık beslenme alışkanlığı ve lezzetli yemeklerin aktörlerinden biri olan acıyı sevmemizin nedeni; "acı çekmekten zevk almak" olabilir. https://www.instagram.com/p/CrQdJDpg3OG/ Uzmanlar, bazı bitkilerin kendilerinin "yenmesini engellemek için" kapsaisin adlı maddeyi ürettiklerini, bu maddenin ise acı bir tat verdiğini belirtiyor. Peki bitkiler, bir korunma mekanizması olarak "acı üretiyorsa" neden bu insanlarda işe yaramıyor?

Bir teoriye göre; mantar ve bakterilerle mücadele etmeyi sağladığı için acı yemeyi seviyoruz. Özellikle acı yiyeceklerin bozulma ve çürüme ihtimalinin daha düşük olması, bu teoriyi destekliyor. Hatta çürümenin daha hızlı olduğu sıcak iklimlerde daha fazla acı tüketilmesinin ardındaki sebebin bu olduğu değerlendiriliyor.