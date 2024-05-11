Açık tenliyseniz dikkat! 10 kişiden 3'ünde bu hastalık riski bulunuyor

Bulut cilt kanseri konusuna değinerek baharın gelmesiyle birlikte güneş maruziyetlerinin arttığını bu günlerde gerekli önlemleri almanın faydalı olacağını belirtti. Bulut, "Deri kanserleri, tüm dünyada hızla artan, yüzeysel bir lezyondan başlayıp daha derinlere ilerleyebilen ve yıkıcı görüntülere yol açabilen, uzun vade de ölümle bile sonuçlanabilen ciddi bir halk sağlığı problemidir. Deri kanserlerinin gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra, kişinin fenotipik özelliklerinin, günlük yaşantısının, arsenik maruziyetin ve çevresel faktörlerin, ultraviyole maruziyetinin de ve bazı enfeksiyonların da etken olduğunu bilmekteyiz'' dedi.

"AÇIK TENLİ HER 10 KİŞİDEN 3'ÜNDE CİLT KANSERİ RİSKİ BULUNMAKTA"

Uzm. Dr. Bulut açıklamasına devam ederek, ''Açık tenli her 10 kişinin 3ünde cilt kanseri açısından risk bulunmaktadır. Ailesinde deri kanseri öyküsü olan, yüksek UVR maruziyeti olan kişilerde ise risk gittikçe artmaktadır. Güneş maruziyeti deri kanseri gelişiminde en önemli risk faktörüdür. Bunun yanı sıra ileri yaş, erkek cinsiyet, kızıl -sarı saç, açık ten ve açık göz rengine sahip olmakta ek risk faktörleridir. Asla bronzlaşamayan ve çabuk yanan, tip fiztpatrick tip 1-2 dediğimiz cilt tipine sahip olan kişilerde de cilt kanseri açısından artmış risk bulunmaktadır. Güneş maruziyeti dışında, ışığa duyarlılığı arttıran ilaç kullanımında, UVR maruziyetini arttıracağından cilt kanseri riskini arttırmaktadır. Bazal hücreli karsinom gibi daha ılımlı seyreden deri tümörlerinde olduğu yerde büyüme, daha derin dokuya invazyon olurken, skuamöz hücreli karsinom yada malign melanom gibi daha agresif seyreden tümörler maalesef ölümle sonuçlanabilmektedir. Yüzünüzde veya vücudunuzda, papül dediğimiz minik bir nokta gibi başlayıp daha sonrasında giderek büyüyen, şekil değiştiren, kanamalı veya kanamasız, ağrılı veya ağrısız, bir değişiklik olursa ya da daha önce mevcut olan bir beninizde 'ABCDE' kuralı dediğimiz asimetri, şekil değişikliği, sınırlarında düzensizleşme, renk değişikliği, şeklinde büyüme ya da değişimin dışında mevcut olan bir beninizde kanama büyüme ya da nodülleşme dediğimiz kabarıklaşma oluyorsa mutlaka dermatoloji hekimine başvurun.

Yapacak olduğumuz dermatoskopik muayene ile beraber beninizin risklerini ortaya koyup gerekli önlemleri beraber alalım. Gerekli durumlarda ileri merkezlerdeki ben takip sistemleri ile beraber benlerinizi kaydedip daha sonraki gelişimlerini ortaya koyalım. Benlerinizin haritasını çıkartalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle'' dedi.