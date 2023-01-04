Acilen girdiği sezaryenden sonra kör oldu! “Doğurduğum bebeği göremedim”

Chengo, verdiği röportajda, görme yeteneğinin bozulacağına dair hiçbir endişesi olmadığını, çünkü çocukluğunda bu rahatsızlıktan kurtulduğunu düşündüğünü söyledi. Gayet sağlıklı bir hamilelik geçirmesine rağmen acilen girmek zorunda kaldığı sezaryenden sonra beklemediği bir süreçle karşı karşıya kaldı.
"DOĞUMDAN SONRA HER ŞEY BULANIKLAŞMAYA BAŞLADI"
Oğlu Kai doğduktan 7 gün sonra çok iyi görememeye başladığını, her şeyin bulanıklaştığını fark etti. Önce yeterli uyku alamadığı için bunu yaşadığını düşünse de, annesi ziyaretine geldiğinde kızının gerçekten görmeyle ilgili önemli sorunları olduğunu anladı.
Sylvia Chengo, Kai'nin altını değiştirirken bebeğin altını yeterince temizleyemediğini, annesinin yardımıyla bebeği yıkarken önünü daha göremediğini anlamasıyla bir şeylerin ters gittiği netleşti.
"İKİNCİ DOĞUMDAN SONRA YENİDEN GÖREMEMEYE BAŞLADI"
Doktorlar, Chengo'nun durumu karşısında "şaşkına" dönmüşlerdi. Ancak ona üç hafta içinde görme yeteneğini geri kazanmasına yardımcı olan ilaçlar verildi. Görüşünü düzelten ilaçları aldıktan sonra oğlunu "daha yeni" görebildiğini söyleyen anne, çocuğunun ilk kez kendisine baktığını görebildi.
Chengo, doktorların kendisine resmi olarak bilinen bir hastalık teşhisi koyup koymadığını açıklamadı. Dört yıl sonra, Chengo ikinci çocuğunu doğurdu ve görme yeteneğinin bir kez daha kötüleştiğini fark etti.
"İLAÇLAR GÖRÜŞÜNÜ BİR NEBZE İYİLEŞTİRSE DE NET ÇÖZÜM DEĞİL"
Görüş bulanıklığının devam ettiğini söyleyen genç kadın, elini bile göremez haline geldiğini söyledi. İkinci doğumundan sonra bir gün çay yaparken, yeniden tüm görüşünü kaybettiğini ve "gözlerinin pes ettiğini" anlattı.
İlaçlar her ne kadar görmesine yardımcı olsa da, Chengo, görüşünün hala bulanık olduğunu ve bir metreden ötesini göremediğini anlattı. Ayrıca şiddetlenmeye de devam ediyor. Chengo, bu durumun onu aktif bir anne olmaktan alıkoymasına izin vermemeye kararlı olsa da, bunun her zaman kolay olmadığını kabul ediyor.
"ÇOCUKLARINI BÜYÜTÜRKEN YAŞADIĞI ZORLUKLARI GÖSTERDİĞİ SOSYAL MEDYA HESABIYLA DİKKAT ÇEKİYOR"
Çocukları büyüdükçe daha fazla hareket etmeleri nedeniyle yeni zorluklarla karşılaştığını söyleyen Chengo, kızının büyüdükçe elini bıraktığını, bu nedenle onu görebilmek için "yüksek görünürlük sağlayan fosforlu renklere sahip" ceketler giydirdiğini belirtiyor.
Baston kullanmaya başlayan Chengo, bazı insanların kendisine "kör gibi görünmediğini" söylediğini bunun da kendisinin sosyal medyada hayatı hakkında paylaşım yapmaya yönelttiğini belirtiyor. Başkalarının görme yetisini kaybetmenin bir "spektrum" olduğunu, bir engele sahip olmanın ise hayatı iyi bir şekilde yaşamaya engel olmadığını dile getirdi.
İki çocuk annesi kadın, insanların başkalarına nasıl davrandıklarının daha fazla farkında olmaları gerektiğini belirtiyor.