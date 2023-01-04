Acilen girdiği sezaryenden sonra kör oldu! “Doğurduğum bebeği göremedim”

Chengo, verdiği röportajda, görme yeteneğinin bozulacağına dair hiçbir endişesi olmadığını, çünkü çocukluğunda bu rahatsızlıktan kurtulduğunu düşündüğünü söyledi. Gayet sağlıklı bir hamilelik geçirmesine rağmen acilen girmek zorunda kaldığı sezaryenden sonra beklemediği bir süreçle karşı karşıya kaldı.

Oğlu Kai doğduktan 7 gün sonra çok iyi görememeye başladığını, her şeyin bulanıklaştığını fark etti. Önce yeterli uyku alamadığı için bunu yaşadığını düşünse de, annesi ziyaretine geldiğinde kızının gerçekten görmeyle ilgili önemli sorunları olduğunu anladı.

"İKİNCİ DOĞUMDAN SONRA YENİDEN GÖREMEMEYE BAŞLADI"

Doktorlar, Chengo'nun durumu karşısında "şaşkına" dönmüşlerdi. Ancak ona üç hafta içinde görme yeteneğini geri kazanmasına yardımcı olan ilaçlar verildi. Görüşünü düzelten ilaçları aldıktan sonra oğlunu "daha yeni" görebildiğini söyleyen anne, çocuğunun ilk kez kendisine baktığını görebildi.

Chengo, doktorların kendisine resmi olarak bilinen bir hastalık teşhisi koyup koymadığını açıklamadı. Dört yıl sonra, Chengo ikinci çocuğunu doğurdu ve görme yeteneğinin bir kez daha kötüleştiğini fark etti.