Adeta antioksidan ve lif deposu! Uzmanlar en sağlıklı meyve ve sebzeleri açıkladı...

Sebzeler yüksek şeker içermiyor ve hatta kan şekeri yükselmelerini kontrol etmeye yardımcı olabiliyor. Yapraklı yeşilliklerin kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine katkı sağladığı ve Tip 2 diyabet riskini azalttığına dair çalışmalar bulunuyor. Aynı zamanda sodyumun olumsuz etkilerine karşı önemli bir mineral olan potasyum açısından da zengin. Bir su bardağı çiğ ya da pişmiş kara lahana yaklaşık 300 miligram potasyum içeriyor. Zumpano, "Benim ilk tercihim yapraklı yeşil sebzeler olur. Çünkü son derece besleyiciler; vitamin ve mineral açısından çok zenginler," dedi.



TAZE DE OLUR DONDURULMUŞ DA

Uzmanlar, tüketicilerin meyveleri hem taze hem dondurulmuş olarak tercih edebileceğini ifade etti. Diyetisyen Fetter, "Dondurulmuş orman meyveleri de son derece iyi bir seçenek. Hatta bazı besin öğeleri açısından taze ürünlerden daha zengin olabiliyorlar," dedi. Bununla birlikte Fetter, tek tek meyve ve sebzelerden ziyade dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Federal verilere göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10'u yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmiyor. "Benim genel mesajım şu: En iyi meyve ve sebze, sevdiğiniz ve düzenli olarak tüketebildiğiniz meyve ve sebzedir," diyen Fetter, sözlerini şöyle tamamladı: "En kötü meyve ve sebzeler ise sevmediğiniz ya da buzdolabının arkasında unutulup kalanlardır."