Adeta doğal terapi! Ruh halini kökten değiştiren “kontrast duş” nedir?

Psikiyatrist Dr. Nina Vasan, "kontrast duş" adı verilen yöntemin suyun sıcaklığında sıcak-soğuk ve tekrar sıcak şekilde sıraladığınız bir düzenden olduğunu belirtiyor. Tipik olarak sıcak ve soğuk su arasında geçişten oluşan bu döngü, toplamda 5-10 dakika kadar sürüyor.

Kontrast hidroterapi olarak da bilinen bu yöntem, uygulamanın farklı yolları ile oldukça basit olarak nitelendiriliyor. Yaklaşık üç dakika sıcak su, ardından bir dakikalık soğuk suyun uygulandığı bu yöntemde terapötik bir etki oluşabilir. Fakat literatürde bu duşun "soğuk" ayarda bitirilmesi gerektiği belirtiliyor.