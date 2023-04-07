Adeta doğal terapi! Ruh halini kökten değiştiren “kontrast duş” nedir?

Psikiyatrist Dr. Nina Vasan, "kontrast duş" adı verilen yöntemin suyun sıcaklığında sıcak-soğuk ve tekrar sıcak şekilde sıraladığınız bir düzenden olduğunu belirtiyor. Tipik olarak sıcak ve soğuk su arasında geçişten oluşan bu döngü, toplamda 5-10 dakika kadar sürüyor.
Kontrast hidroterapi olarak da bilinen bu yöntem, uygulamanın farklı yolları ile oldukça basit olarak nitelendiriliyor. Yaklaşık üç dakika sıcak su, ardından bir dakikalık soğuk suyun uygulandığı bu yöntemde terapötik bir etki oluşabilir. Fakat literatürde bu duşun "soğuk" ayarda bitirilmesi gerektiği belirtiliyor.
NEDEN KONTRAST DUŞ ALINMALI?
Vasan, kontrast duşun enerji artırma potansiyeli olduğunu ve sıcak sudan soğuk suya geçişin şok edici etkisinin hızlı bir enerji patlamasının yanı sıra uyanıklık sağladığını dile getirdi.
Dermatolog Dr. Lauren Ploch ise; "Vücudumuz rahat etmek için su sıcaklığına uyum sağlama eğilimindedir, bu nedenle kontrast bir duş, tıpkı vücudumuz önceki sıcaklığa uyum sağlamaya başladığında sıcaklıkları değiştirerek sistemi 'şok' eder" açıklamasında bulundu.
Vasan, genel olarak soğuk suya maruz kalmanın, endorfin seviyenizi de artırarak ruh halinizi iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
"İnsanlar ayrıca kontrastlı bir duş aldıktan sonra daha odaklanmış hissettiklerini bildiriyor" diyen Vasan, kontrast duşların vücuttaki kan akışını artırdığını ve beyne giden kan akışını artırmanın odaklanma yeteneğini etkileyebileceğinin bilindiğini dile getirdi.
Buradaki fikir, sıcak suyun kan damarlarının genişlemesine ve cildin yüzeyine kan akışını artırmasına neden olurken, soğuk suyun kan damarlarını daraltıp kanı organlara itmesidir.
Bununla birlikte, kontrast duşun potansiyel faydaları henüz bilimsel olarak anlamlı bir şekilde tam olarak incelenmemiştir. Ploch, "Faydalar kanıtlanmadan anekdot olarak rapor edildi" dedi. "Verilerin çoğu, çok soğuk suda üç dakika oturmayı içeren farklı bir teknik olan soğuk dalışlardan geliyor. Bildirilen faydalardan bazıları arasında dolaşımın iyileştirilmesi, gelişmiş bağışıklık sistemi işlevi ve kas ağrısının azalması yer alıyor."
George Washington Tıp ve Sağlık Bilimleri Okulu'nda profesör ve dermatoloji başkanı olan Dr. Adam Friedman da kontrastlı duşlar hakkındaki sınırlı bilimsel veriler konusuna dikkat çekti ve dikkatli olmazsanız termal yanık potansiyeline karşı uyarıda bulundu.
Friedman; "Bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu bilmiyorum ama deriyi yakma olasılığı beni endişelendiriyor" açıklamasında bulundu. Soğuk duşların hafif bir anestetik bileşeni olabilir, bu nedenle düğmeyi çevirip sıcak suya çevirdiğinizde, potansiyel olarak kendinizi sandığınızdan daha sıcak olan suya maruz bırakabilirsiniz.
Friedman, aşırılık döngüsünün vücutta potansiyel olarak olumsuz sonuçlara yol açabilecek stres oluşturduğunu belirtti.
Avustralya'da 2014 yılında yapılan bir araştırma , kontrast duşların sporcularda iyileşmeyi hızlandırmamasına rağmen, kontrast duşlardan sonraki iyileşme algılarının, daha geleneksel yöntemlerden sonraki algılarına kıyasla daha üstün olduğunu buldu.