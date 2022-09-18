Adeta doğasıyla baş döndüyor! Karadeniz’in saklı güzellikleri...



ORDU'DA HERAKLES'İN İZLERİ



Samsun'dan Ordu'ya karayoluyla yaklaşık iki saat içinde ulaşılabiliyor ve il sınırını geçip kıyıyı takip ettiğinizde, Karadeniz'in görülmesi gereken güzelliklerinden Yason Burnu sizi karşılıyor. Birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, Türkiye'nin Karadeniz sahili boyunca kilise bulunan tek yarımadası olma özelliğini taşıyor. 1869 yılında inşa edilen kilisenin onarılarak ziyarete açılması ve çevre düzenlemeleriyle, bu bölge bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Yason Burnu aynı zamanda Altın Post Efsanesi, veya bir başka adıyla Arganot Efsanesi'nin geçtiği yer olarak da biliniyor. Efsaneye göre aralarında Herakles'in de bulunduğu ve "Arganotlar" olarak bilinen denizci kahramanların kaptanı Yason, kendisine Iolkos tahtında hak kazandıracak "Altın Post"u aramak için bu bölgeye gelmiş. Yason Burnu'ndan güneye doğru yol aldığınızda, yaklaşık 1.500 rakıma sahip Aybastı-Perşembe Yaylası'na ulaşıyorsunuz. Kümbetler, Çiseli Şelalesi ve Karga Tepesi gibi gitmişken görülmesi gereken pek çok yere ev sahipliği yapan yayla, her yıl temmuz ayında düzen - lenen şenliklerin arından sonbaharda tablo gibi manzara ve huzura bürünüyor.

Ordu, küçük bir alan kaplayan il merkezinde de pek çok güzellik barındırıyor. Teleferikle çıkılan Boztepe'den bu şirin kentin manzarasına dalmak, ziyaretçilerin kaçırmaması gereken bir deneyim. Ordu merkezi ve çevresinde, yaz mevsiminde tadını çıkarabileceğiniz plajlar da bulunuyor.

Ordu'dan Çambaşı Yaylası'na doğru giden yolda rastlayabileceğiniz ve insan figürlerine benzerlikleriyle dikkat çeken "Gelin Kayaları" ile ilgili olarak, bölgede ilginç bir efsane anlatılıyor. Efsaneye göre yaşlı bir değirmencinin kızı evlenirken, düğün alayı yaşlı adamın tek geçim kaynağı olan değirmen taşını da kızın çeyizine eklenmesi için ısrarcı olmuş. Düğün alayı ısrarından vazgeçmeyince yaşlı adam tek geçim kaynağından ayrılmak zorunda kalmış; ancak buna karşılık alaydaki köylüler de dönüş yolunda taşa dönüşmüş ve bu kayaları oluşturmuş. Ordu'da, Çamaş ilçe merkezine hakim bir tepenin üzerinde yer alan, başka bir "Gelin Kayası" ile ilgili de benzer bir efsane anlatılıyor.