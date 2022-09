Adeta doğasıyla baş döndüyor! Karadeniz’in saklı güzellikleri...

Doğal yaşam cennetleriyle kuşatılan Samsun'un her köşesi, milli mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basışının tarihi önemini ziyaretçilere her an hatırlatıyor. Bandırma Gemi Müzesi ve Atatürk Evi Müzesi, Türkiye'nin Milli Mücadele yıllarına tanıklık etmek için ziyaret edilmesi gereken başlıca yerler arasında bulunuyor. Günümüzde Samsun Kent Müzesi olarak hizmet veren iki ahşap yapı ise, 1928 yılında devlet demiryolu lojmanı olarak inşa edilmiş olma özelliğiyle, genç cumhuriyetin günümüze bıraktığı bir mirası teşkil ediyor. Samsun merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine de giren Kızılırmak Deltası, Türkiye'de bulunan 420 kuş türünden 340'ının şu ana kadar görülmüş olmasıyla bir "Kuş Cenneti" olarak anılıyor. Kuş Cenneti yakınlarında ve 1.224 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı ve yaylası ise, ev sahipliği yaptığı güzel şelaleler ve yeşilin her tonuyla, Samsun'un önemli turizm bölgeleri arasında yer alıyor.