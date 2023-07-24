Ağaçtan hiç inmeden 2 yıl yaşadı! Arkasındaki nedene inanamayacaksınız…

Julia'nın hikayesi bir kişinin bile ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. İnandığı amaç uğruna tüm hayatından 2 yıl boyunca vazgeçen Hill, sonucunda ise başarıya ulaştı. Bu, Julia Butterfly Hill'in yolculuğunun hikayesi…
JULİA'NIN HAYATI
Julia Butterfly Hill 1974 yılında Missouri'de doğdu. Ailesiyle birlikte göçebe bir hayat sürdü ve bu süreçte doğa ile derin bir bağ geliştirdi. Henüz altı yaşındayken yaptığı bir gezi sırasında parmağına bir kelebek kondu ve yol boyunca hiç uçmadı. Bu olay Julia'nın hayatında kalıcı bir iz bıraktı ve Butterfly (Kelebek) lakabını aldı.
Julia, yirmili yaşlarının başında neredeyse ölümcül bir araba kazasından sonra Kaliforniya'nın sekoya ormanlarında bir grup doğaseverden aldığı ilhamla kendini doğayı korumaya adadı.
BİR AĞAÇTA GEÇİRİLEN 783 GÜN
10 Aralık 1997'de Julia Butterfly Hill, yerden çok yüksekte çığır açan bir protesto başlattı. Luna adlı görkemli, bin yıllık Kaliforniya sekoya ağacının dalları arasına yerleştirilmiş bir platformun üzerine yerleşti.
Buradaki amacı üç yönlüydü:
Julia, Luna adlı bu ağacın üzerinde 738 gün gibi dikkate değer bir süreye dayandı. Bu, ağaçta oturulan süre bakımından da dünya rekorlarını kıran bir başarıydı.
Başlangıçta, ağacta oturma protestosunun yalnızca birkaç hafta sürmesini bekliyordu. Ancak, bu süre giderek uzadı ve uzadı. Sonunda ise Julia, bu ağacın üzerinde iki yıl sekiz gün geçirdi.
Ağaçtaki yaşam olağanüstü zorluklara da neden oldu. Julia, muşambalarla korunan 1,5 metrekarelik bir alanda yaşıyordu ve bu süre boyunca tüm iletişimini cep telefonu aracılığıyla kurdu.
Ona destek olan gönüllüler, ona sık sık yiyecek, su ve erzak ulaştırmak için yardımda bulunarak devam etmesini sağladı. Zaman zaman zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı, hastalıklarla mücadele etti ve onu yerinden etmek için sayısız girişimle karşılaştı.
Her gün, her ay devam etme kararlılığını nasıl bulduğunu bugün bile anlamak zor olsa da, birçok zorluğa rağmen, Julia'nın dayanıklılığı ve kararlılığı sayesinde ağaca çıktıktan 738 gün sonra, 18 Aralık 1999'da, 26 yaşında olan Julia ağaçtan indi.
738 GÜNÜN ARDINDAN
Julia Butterfly Hill'in Luna'daki ağaçta yaşaması birçok alanda derin bir etki yarattı. İki yılı aşkın süre boyunca kararlılıkla ağacın üzerinde yaşaması sonucunda bin yıllık sekoya ağacı Luna, diğer birçok ağaçla birlikte üç dönümlük bir bölge ile birlikte kalıcı koruma alındı.