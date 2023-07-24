Ağaçtan hiç inmeden 2 yıl yaşadı! Arkasındaki nedene inanamayacaksınız…

BİR AĞAÇTA GEÇİRİLEN 783 GÜN 10 Aralık 1997'de Julia Butterfly Hill, yerden çok yüksekte çığır açan bir protesto başlattı. Luna adlı görkemli, bin yıllık Kaliforniya sekoya ağacının dalları arasına yerleştirilmiş bir platformun üzerine yerleşti. Buradaki amacı üç yönlüydü: Başlanan ormansızlaştırma planlarını durdurmak

Çevreye olan saygısızlıkların açıklanması

Yamaçların dengelenmesinde ormanların oynadığı önemli rol hakkında farkındalığı artırmak Julia, Luna adlı bu ağacın üzerinde 738 gün gibi dikkate değer bir süreye dayandı. Bu, ağaçta oturulan süre bakımından da dünya rekorlarını kıran bir başarıydı. Başlangıçta, ağacta oturma protestosunun yalnızca birkaç hafta sürmesini bekliyordu. Ancak, bu süre giderek uzadı ve uzadı. Sonunda ise Julia, bu ağacın üzerinde iki yıl sekiz gün geçirdi.

Ağaçtaki yaşam olağanüstü zorluklara da neden oldu. Julia, muşambalarla korunan 1,5 metrekarelik bir alanda yaşıyordu ve bu süre boyunca tüm iletişimini cep telefonu aracılığıyla kurdu. Ona destek olan gönüllüler, ona sık sık yiyecek, su ve erzak ulaştırmak için yardımda bulunarak devam etmesini sağladı. Zaman zaman zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı, hastalıklarla mücadele etti ve onu yerinden etmek için sayısız girişimle karşılaştı. Her gün, her ay devam etme kararlılığını nasıl bulduğunu bugün bile anlamak zor olsa da, birçok zorluğa rağmen, Julia'nın dayanıklılığı ve kararlılığı sayesinde ağaca çıktıktan 738 gün sonra, 18 Aralık 1999'da, 26 yaşında olan Julia ağaçtan indi.