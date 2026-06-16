Ağrılarınıza kulak verin! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir...

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Ağrıların önlenmesi ve azaltılmasında düzenli egzersizin kasları güçlendirdiğini ve eklem sağlığını desteklediğini belirten Doç. Dr. Çömlek, şu önerilerde bulundu:

■ Haftada birkaç gün tempolu yürüyüş, yüzme, pilates veya hafif esneme egzersizleri yapılmalı. Doğru duruş alışkanlığı boyun, sırt ve bel ağrılarının önlenmesinde etkilidir; masa başında çalışırken sırtı dik tutmak, ekranı göz hizasında konumlandırmak ve uzun süre aynı pozisyonda kalmamak önerilir.

■ Sebze, meyve, tam tahıllar, yeterli protein ve kalsiyumdan zengin gıdaların tüketilmesi kas ve kemik sağlığını destekler. Örneğin sebzeler arasında brokoli, ıspanak, kabak ve havuç; meyveler arasında elma, portakal, muz ve çilek tercih edilebilir. Tam tahıllar için yulaf, bulgur, esmer pirinç ve tam buğday ekmeği iyi seçeneklerdir.

■ Protein ihtiyacını karşılamak için yumurta, balık, tavuk, kırmızı et, kuru baklagiller ve yoğurt gibi besinler tüketilebilir.

■ Kalsiyum açısından ise süt, yoğurt, peynir, badem ve yeşil yapraklı sebzeler önemli kaynaklar arasında yer alır.

■ Yetişkinlerin genel olarak günde ortalama 7–8 saat uyuması önerilir.

■ Stresin kontrolü ve günlük yaşamda düzenli hareket etmek, gerektiğinde dinlenmeye zaman ayırmak da ağrı riskini azaltmaya yardımcı olur.