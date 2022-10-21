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Akciğer kanseri ilk belirtisini böyle veriyor! Sabah uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Ölüm oranı en yüksek kanserlerden biri olan akciğer kanseri, aynı zamanda meme kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Tüm kanser türleri gibi akciğer kanserinde de en önemli faktör sigaradır. Akciğer kanseri nedenleri arasında birinci sırada gösterilir. Yapılan araştırmalar ve uzmanların açıklamaları akciğer kanseri belirtileri ile ilgili önemli detayları gözler önüne seriyor. Peki, akciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 21.10.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 14:50
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Akciğer kanseri ilk belirtisini böyle veriyor! Sabah uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri, meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanserdir. Akciğer kanserinin, diğer kanser türlerine göre ölüm oranı daha yüksek. Akciğer kanserinin sebeplerinin başında sigara geliyor. Hastalığa yakalananların %80-90'ının sigara kullandığı belirtiliyor. Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an bazı sinyaller veriyor. Çoğu zaman soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılan bu belirtiler ihmal edildiğinde ölüme dahi neden olabiliyor. Peki, akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an hangi belirtiyi veriyor?

Hızla yayılan agrasif bir kanser türü olan akciğer kanseri, akciğerde oluştuğunda birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradığında ikincil kanser adını alıyor.

Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor.

Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.

AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinin başında şiddetli öksürük yer alıyor.
  • Öksürüğünüz birkaç haftadır varsa ve geçmiyorsa
  • Öksürürken balgam geliyorsa

  • Balgamın rengi pas rengindeyse
  • Vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz.

KAN TÜKÜRMEK KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Kan tükürmek, hemoptizi olarak adlandırılır ve akciğer kanserinin en sık görülen semptomlarından biridir.

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, kan tükürmek genellikle akciğer kanserinin diğer belirtileri ile birlikte görülüyor.

NHS'ye (National Health Servic) göre en yaygın belirtiler şu şekilde;

  • Geçmeyen öksürük,
  • Kalıcı nefes darlığı
  • Açıklanamayan yorgunluk
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Nefes alırken veya öksürürken ortaya çıkan ağrı

  • Kanlı balgam
  • Ses kısıklığı
  • İştah kaybı

  • Bronşit ve pnömoni ile tekrarlayan kalıcı enfeksiyon
  • Hırıltı
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