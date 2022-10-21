Akciğer kanseri ilk belirtisini böyle veriyor! Sabah uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri, meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanserdir. Akciğer kanserinin, diğer kanser türlerine göre ölüm oranı daha yüksek. Akciğer kanserinin sebeplerinin başında sigara geliyor. Hastalığa yakalananların %80-90'ının sigara kullandığı belirtiliyor. Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an bazı sinyaller veriyor. Çoğu zaman soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılan bu belirtiler ihmal edildiğinde ölüme dahi neden olabiliyor. Peki, akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an hangi belirtiyi veriyor?

Hızla yayılan agrasif bir kanser türü olan akciğer kanseri, akciğerde oluştuğunda birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradığında ikincil kanser adını alıyor.