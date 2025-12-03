Akşam yemeklerinin yeni yıldızı! Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz şaşırtıcı tarifler

Akşam yemeği hazırlamak çoğu zaman zahmetli ve zaman alıcı olabilir. Ancak bu tarifler, hem pratik hem de son derece doyurucu! Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu şaşırtıcı yumurta tarifleri, sofralarınıza lezzet ve enerji katacak. Protein açısından zengin olmasıyla da akşam yemeklerinin yeni yıldızı olmaya aday.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:30 PAYLAŞ ABONE OL

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hazırlanışı son derece pratik olmasının yanı sıra aşırı doyurucu ve lezzetli olan yumurta tarifleri hazırladım. Yumurta bir akşam yemeğinin başrolü olamaz gibi gözükse de tam bir protein bombası! Şahane bir yemek ancak çok dikkatli olmalıyız... Zira banmayı seven bünyeler için fazlaca ekmek yedirebilir.



KIYMALI MALZEMELER

350 gr. kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet acı yeşil biber

Maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

4 adet yumurta

YAPILIŞI: Soğanları ince ince doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp, soğanları pembeleştirin. Kıymayı ekleyip kavurun. Sırasıyla biber, domates, baharat ve salçayı ekleyin. Kavurmaya devam edin. Suyunu çekince maydanozları ekleyin ve yumurtaları kırın. Zevkinize göre tamamen dağıtabilir ya da göz göz pişirebilirsiniz.