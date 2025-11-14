’Akşama ne pişirsem?’ diye düşünmeye son! Bu özel menü ile sofralarınız şenlenecek...

SEBZELİ KÖFTE
MALZEMELER
KÖFTE İÇİN:
1/2 kg. köftelik kıyma
1 adet kuru soğan
5-6 dal maydanoz
2 dilim bayat ekmek
Tuz, karabiber, kimyon,
köfte baharatı
SEBZELER İÇİN:
1 adet kuru soğan
2 küçük boy havuç
1 orta boy patates
2 komposto kasesi bezelye
1 yemek kaşığı domates
salçası
1/2 yemek kaşığı biber
salçası
3-4 adet kuru domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI:
Köfte malzemesini yoğurup misket büyüklüğünde köfte hazırlıyoruz. Patatesleri ve havuçları doğrayıp küp küp keserek yağda kızartıyoruz. Ardından köfteleri kızartıyoruz. Bir tencereye yağı koyup, soğanı kavuruyoruz, salçayı da ekleyip biraz çevirdikten sonra havuçları, patatesleri, köfteleri, kuru domatesleri, bezelyeyi ve baharatları da ilave ediyoruz. Göz kararı suyunu da ekleyip 10 dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Arzu ederseniz en son fırınlayabilirsiniz.