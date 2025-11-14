'Akşama ne pişirsem?' diye düşünmeye son! Bu özel menü ile sofralarınız şenlenecek...

'Akşama ne pişirisem?' diye kara kara düşünüp duruyorsanız, sizlere en fes bir menü müjdemiz var. Hem pratik hem de lezzetine doyum olmayan tariflerle bu menü, sofralarınızı şenlendirecek.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 14.11.2025 08:38 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yapımı son derece pratik ve bir o kadar da lezzetli üç tarif hazırladım. Ani gelen misafirler için bire bir olan bu menüyü denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





ACILI PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

3-4 orta boy patates

Kaynaması için su

Tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Pul biber

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz ve eziyoruz. Yağ ve salçayı kavuruyoruz. Üzerine ezilmiş patatesleri ekleyip baharatları ilave ediyoruz. İyice karıştırarak özleşmesini sağlıyoruz. 3-4 orta boy patatesKaynaması için suTuz1 yemek kaşığı biber salçasıYarım çay bardağı zeytinyağıPul biberPatatesleri haşlıyoruz ve eziyoruz. Yağ ve salçayı kavuruyoruz. Üzerine ezilmiş patatesleri ekleyip baharatları ilave ediyoruz. İyice karıştırarak özleşmesini sağlıyoruz.