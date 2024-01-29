Akşama ne pişirsem diyenlere! Kış aylarına özel eşsiz lezzetler...

Akşama ne pişirsem diye düşünenlere şahane bir menü önerisi ile geldim.
AKORDİYON PATATES
MALZEMELER
YAPILIŞI: Yıkayıp kuruladığımız patatesleri bıçak yardımıyla eşit aralıklarla dilimliyoruz. Dilimlerinin kopmamasına özen gösteriyoruz. Ardından fırın kabına diziyoruz. Kabın içine taze kekikleri, ikiye böldüğümüz sarımsakları ve biberiye dalını ilave ediyoruz. Fırına vermeden üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz, tuz ve karabiber serperek lezzetlendiriyoruz. Patatesleri 185 derecede önceden ısıttığımız fırında 40 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkan patateslere tereyağı ilave ediyoruz. Fırının ızgarasını açarak patatesleri 10 dakika daha pişiriyoruz. Tereyağını kaşık yardımıyla patateslerin üzerine gezdiriyoruz ve doğradığımız taze yeşilliklerle servis ediyoruz.
KIŞ ÇORBASI
MALZEMELER
YAPILIŞI: Bütün sebzeleri temizleyip yıkıyoruz. İrice doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine sekiz-dokuz su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blender'dan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ilave ediyoruz. Limon ile servis ediyoruz.
ANNE KÖFTESİ
MALZEMELER