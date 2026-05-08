"Akşama ne pişirsem?" diyenlere kurtarıcı menü!

Marketten alınan temel malzemelerle, jazz müzik eşliğinde hazırlanan bir ziyafet sofrasına davetlisiniz! Senelerin mutfak tecrübesini yaratıcı dokunuşlarla birleştiren bu özel menü, hem pratikliğiyle hem de damak çatlatan lezzetiyle mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak.

Akşam yemeği hazırlamak için markete gittiğimde, aslında aklımda ne pişireceğime dair bir fikir yoktu, elime gelen ürünlerden bir menü yaparım diye düşünüyordum. Senelerdir mutfakla haşır neşir olmuş biri olarak kendime vakit koyduğumda bu iş benim için daha keyifli hale geldiği için, elime gelen ürünlerden bir menü oluşturma fikri bu akşam yemeği için beni oldukça heveslendiriyordu. Eve geldiğimde aşağı yukarı nasıl bir akşam yemeği sofrası hazırlayacağıma dair bir fikrim vardı, lakin reçetelerim henüz oluşmamıştı. Aldım tarif defterimi elime, açtım smooth jazz müziklerimi, başladım bir yandan yapıp bir yandan tadıp bir yandan yazmaya...

KÖRİLİ MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

6 su bardağı et suyu (tavuk suyu ya da bulyon olabilir )

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı köri

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi aynı anda tenceremize koyuyor, hep beraber kaynatıyoruz. Piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Dip not olarak aklınızda bulunsun, aslında köri baharatı diye bir şey yoktur. Köri 40'ı aşkın baharatın bir karışımı olarak Hint mutfağından modern mutfak kültürümüze girmiş bir baharat karışımıdır.