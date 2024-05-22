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Alerji mi sinüzit mi? Nefes darlığı ve göğüste hırıltı varsa...

Alerjinin bağışıklık sisteminin normalde hastalık sebebi olmayan maddelere karşı aşırı tepki göstermesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Güçlü, “Alerji, insan vücudunda örneğin cilt, akciğerler ve mide bağırsak sistemi gibi birçok yeri etkileyebilir. Burunda alerjiden etkilenen organlardan biridir. Alerji nedeniyle meydana gelen burun rahatsızlığına ‘alerjik nezle’ adı verilir.

İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:54
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ALERJİ Mİ SİNÜZİT Mİ? NEFES DARLIĞI VE GÖĞÜSTE HIRILTI VARSA...

Alerjik nezle baharda ortaya çıkan polenlere karşı olabileceği gibi, yaz ve sonbaharda da başka bitkilerin polenlerine karşı da görülebilir. Ayrıca alerjik nezleye sebep olabilen ev tozu, küfler, evcil hayvanlar gibi başka maddeler de vardır" şeklinde konuştu.Alerjik nezlenin genetik geçişli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ender Güçlü, anne babasında alerjik nezlesi olanlarda alerjik nezlenin daha sık görüldüğüne vurgu yaptı.

ALERJİ MEVSİMİNE DİKKAT

Alerjik nezlesi olanlarda sinüzitin daha sık görüldüğünü belirten Ender Güçlü, "Bahar alerjisi bazen sinüslerin hava giriş çıkış noktalarının tıkanmasına sebep olabildiği için sinüzit görülebilir. Alerji belirtilerinin yanı sıra koyu burun ve geniz akıntısı, yüzde ağrı gibi belirtiler de varsa sinüzitten şüphelenilmelidir" dedi.

NEFES DARLIĞI VE GÖĞÜSTE HIRILTI VARSA ASTIMDAN ŞÜPHELENMEK GEREKİR

Alerjik nezleyle beraber sık görülen bir diğer hastalığın alerjik astım olduğunu ifade eden Güçlü, Alerjik nezlesi olanların beşte birinde alerjik astım görüldüğünü belirtti. Ayrıca; Ender Güçlü, burun belirtilerinin yanında zaman zaman nefes darlığı ve göğüste hırıltı oluyorsa astımdan şüphelenmek gerektiğinin de altını çizdi.

"KORUNMANIN EN ETKİLİ YOLU ALERJİ YAPAN MADDEYLE OLAN TEMASIN ÖNLENMESİDİR"

Bahar alerjisinden korunma yolları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ender Güçlü, "Önce mümkünse alerjiye sebep olan polen türünün tespit edilmesi oldukça yararlı olacaktır. Bunun için en etkili yöntem cilt testleridir. Korunmanın en etkili yolu alerji yapan maddeyle olan temasın önlenmesidir. Polen mevsiminde, açık havaya çıkılacağı zaman maske takmak, sonrasında burun içini burun yıkama solüsyonlarıyla bol bol yıkamak, kıyafetlerin değiştirilmesi ve saçlardaki polenlerin temizlenebilmesi için duş almak gibi yöntemlerle polenlere maruziyet en aza indirilebilir" şeklinde konuştu.
Alerjik nezlenin hayat kalitesini düşürmekle beraber, çok ağır bir hastalık olmadığını belirten Güçlü, "Korunma yöntemleri iyi uygulanır, doktorunuzun önerdiği alerji ilaçları düzenli ve doğru kullanılırsa şikayetleri büyük oranda gidermek mümkündür" diyerek açıklamasını tamamladı.

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