Alışılmadık bir doğum hikayesi: Bebeğini okyanusta “yardımsız” doğurdu: “Tek bir doktor randevusu bile almadım"

27 yaşındaki kadının alışılmadık "suda doğum hikayesi" hem "güçlendirici" hem de "tehdit eden" bir deneyim olarak değerlendirildi. Peukert, Nikaragua'nın Plaja Majagual adlı kumsalında yaptığı doğum için "koşulların en doğru anı sağladığını, bu yüzden de doğumu böyle yaptığını"söyledi.

200.000'den fazla görüntüleme alan video, Josy'e büyük destekçilerin ve eleştirileri aynı anda almasını sağladı. Video, şubat ayında yayınlanmış olmasına rağmen, sosyal medyada yayılmasıyla birlikte giderek daha görünür hale geldi.

"SERBEST DOĞUM ADI VERİLEN BİR YÖNTEM"

"Serbest doğum" adı verilen bu süreçten ilham aldığını söyleyen Peukert, aslında hiçbir yardım olmadan doğum almayı hedefliyordu. Bunu yapmasının sebebinini ise kadın vücudunun geleneksel tıbbi müdahale olmadan kendi başına neler yapabileceğini görmek istemesi olarak açıklıyor.

Almanya'dan Nikaragua'ya yaşınan Peukert, okyanusta doğum yapmak istediğini fark ettiğini ve haftalarca okyanus kıyısında gelgitleri izlediğini ve doğum yapma esnasında kumsalın onun için güvenli olacağını düşündüğünü anlattı.

27 Şubat'ta doğum sancıları başladığı sırada eşiyle birlikte kumsala gitti ve bunun için birlikte hazırlandılar. Denizin bu doğumu yapmasını kolaylaştırdığını söyleyen genç kadın, yayınladığı 50 saniyelik videoda kasılmalar esnasında nasıl dalgaların arasında bulunduğunu gösterdi.

"DALGALARIN PÜRÜZSÜZ AKIŞI DOĞUMU KOLAYLAŞTIRDI"

Peukert, denizde yaşadığı bu doğum deneyimini anlatırken, dalgaların kasılmalarla aynı ritme sahip olduğunu, bu dalgaların oluşturduğu "pürüzsüz ritmin" kendisini iyi hissettirdiğini anlattı. Ayrıca altındaki yumuşak kumun ise kendisine cennet ve dünya arasında bir yer olduğunu hissettirdiğini belirtiyor.

Hayatına yeni bir bebeğin gelmesi için hiçbir endişesi olmadığını söylerken bunun denizde gerçekleşmesi konusunda da hiçbir korkusu olmadığnı anlattı.

Bodhi Amor Ocean Cornelius adlı oğlu doğduktan sonra, mutlu çift bebekleriyle birlikte eve gittiler. Peukert, yaşamın "başladığı" yer olan suda doğum yapmanın bir sembolizm taşıdığını belirtiyor. Bunu seçmesinin sebebinin ise hastanede yaşadığı travmatik deneyimlerden kaçmak ile ilişkili olarak anlatıyor.