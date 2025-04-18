Altın gibi çıtır çıtır patates kızartması için tek bir malzeme yeterli! İşte şeflerin sır gibi sakladığı yöntem...

Ana yemeklerin en lezzetli yancısı, kahvaltıların vazgeçilmezi bazen de yanına eşlikçi olmadan bile keyifle yediğimiz patates kızartmasını tıpkı restoranlardaki gibi çıtır çıtır yapacağız. Üstelik tek bir malzeme kullanarak.
Patates kızartması çok basit bir yemek türü gibi görünse de aslında çıtır çıtır bir kızartması hazırlamak ustalık işidir. Evde yapılan patates kızartmalarına göre dışarıda yediklerimiz çoğu zaman daha lezzetlidir. Evde de çıtır çıtır altın gibi bir kızartma yapmak isteyenler için en doğru tarifi bulduk. Bu tarif ile patatesin tadına doyamayacaksınız. Üstelik hiç de yağ çekmeden hazırlayacaksınız...
KİLİT MALZEME: İRMİK UNU
Patates kızartmasının dışını çıtır bir hale getirmek istiyorsanız normal un yerine irmik unu kullanmanız gerekiyor. Üstelik irmik unu beyaz una göre daha çok lif ve demir içermektedir.
MALZEMELER
NASIL YAPILIR?
İlk olarak patatesleri yıkayıp soyun. Ardından patatesleri ince uzun bir şekilde doğrayın.
Yıkanan patateslerin suyunu süzün. Temiz bir havlu ile patatesleri kurulayın. Ardından önce tuzlayın sonrasında tüm patatesleri unlayın.
Bu şekilde patatesleri 5 dakika bekletin.
Derin bir tencereye yağı alın ve yüksek ateşte ısıtın.
Tam kızmış olan yağın içine patatesleri ekleyin.