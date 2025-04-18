Altın gibi çıtır çıtır patates kızartması için tek bir malzeme yeterli! İşte şeflerin sır gibi sakladığı yöntem...





Patates kızartması çok basit bir yemek türü gibi görünse de aslında çıtır çıtır bir kızartması hazırlamak ustalık işidir. Evde yapılan patates kızartmalarına göre dışarıda yediklerimiz çoğu zaman daha lezzetlidir. Evde de çıtır çıtır altın gibi bir kızartma yapmak isteyenler için en doğru tarifi bulduk. Bu tarif ile patatesin tadına doyamayacaksınız. Üstelik hiç de yağ çekmeden hazırlayacaksınız...