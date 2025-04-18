Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Altın gibi çıtır çıtır patates kızartması için tek bir malzeme yeterli! İşte şeflerin sır gibi sakladığı yöntem...

Altın gibi çıtır çıtır patates kızartması için tek bir malzeme yeterli! İşte şeflerin sır gibi sakladığı yöntem...

7'den 70'e herkesin severek tükettiği patates kızartmasının en lezzetli halini hazırlamaya ne dersiniz? Altın gibi kızarmış dışı çıtır çıtır patates kızartması hazırlamak için tek bir malzeme yeterli! İşte parmak ısırtan çıtır patates kızartması yapmanın püf noktaları...

Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:48
ABONE OL
Altın gibi çıtır çıtır patates kızartması için tek bir malzeme yeterli! İşte şeflerin sır gibi sakladığı yöntem...

Ana yemeklerin en lezzetli yancısı, kahvaltıların vazgeçilmezi bazen de yanına eşlikçi olmadan bile keyifle yediğimiz patates kızartmasını tıpkı restoranlardaki gibi çıtır çıtır yapacağız. Üstelik tek bir malzeme kullanarak.



Patates kızartması çok basit bir yemek türü gibi görünse de aslında çıtır çıtır bir kızartması hazırlamak ustalık işidir. Evde yapılan patates kızartmalarına göre dışarıda yediklerimiz çoğu zaman daha lezzetlidir. Evde de çıtır çıtır altın gibi bir kızartma yapmak isteyenler için en doğru tarifi bulduk. Bu tarif ile patatesin tadına doyamayacaksınız. Üstelik hiç de yağ çekmeden hazırlayacaksınız...



KİLİT MALZEME: İRMİK UNU

Patates kızartmasının dışını çıtır bir hale getirmek istiyorsanız normal un yerine irmik unu kullanmanız gerekiyor. Üstelik irmik unu beyaz una göre daha çok lif ve demir içermektedir.



MALZEMELER

6 adet orta boy patates
3 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı zeytinyağı
3 kaşık irmik unu
2 çorba kaşığı tuz



NASIL YAPILIR?

İlk olarak patatesleri yıkayıp soyun. Ardından patatesleri ince uzun bir şekilde doğrayın.
Yıkanan patateslerin suyunu süzün. Temiz bir havlu ile patatesleri kurulayın. Ardından önce tuzlayın sonrasında tüm patatesleri unlayın.



Bu şekilde patatesleri 5 dakika bekletin.
Derin bir tencereye yağı alın ve yüksek ateşte ısıtın.
Tam kızmış olan yağın içine patatesleri ekleyin.



Bu aşamada patatesleri karıştırmayın.sadece tencereyi güvenli bir şekilde hafif sallayın.
Yaklaşık 10 dakika sonra karıştırmayı yapabilirsiniz.
Patatesler tamamen altın gibi kızardıktan sonra yağdan süzerek alın. Afiyet olsun...