Altın Küre Yarışı’nı kazanan ilk kadın: Tam 3 mevsim 5 okyanus geçti!

Minnehaha isimli teknesiyle denizdeki en zorlu yolculuk olarak gösterilen rotada yol alan Kirsten Neuschäfer, 233 gün, 20 saat, 43 dakika ve 47 saniyelik resmi süreyle yarışı durmadan tamamladı. Güney Afrikalı Neuschäfer, Perşembe günü çizgiyi geçtiğinde, yarışı durmadan tamamlamak için mücadele eden yalnızca 2 denizci vardı. Neuschäfer, en yakın rakibine 1 gün süreyle fark attı. Diğer 12 yarışmacı ise farklı noktalarda yarıştan çekilmek zorunda kalarak rotalarını tamamlayamadı.



"HAYATTA BİR KEZ YAŞANACAK BİR DENEYİM"

Neuschäfer, yarış sonrası Youtube hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi hissediyorum. Hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim. Bu denli büyük bir destek beklemiyordum. Yarışı bitireceğim konusunda emindim ancak kazanmak konusunda bir fikrim yoktu. O yüzden gerçekten harika hissediyorum. Kazandığımı anladığım an aklım başımdan gitti. Benimle birlikte yarışmaya devam eden diğer 2 sporcu arkadaşımdan sonra bitişe ulaşacağımı düşünüyordum. Beklemediğim bir sonuç olduğu için bunu idrak etmem zaman alacak" dedi.