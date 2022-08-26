Alzheimer hastalığının bu belirtisine dikkat!

Demansın en yaygın şeklidir. İlk aşamada basit amnezi olarak ortaya çıkması ve günlük amnezi ile karıştırılabilmesi nedeniyle hastalığın saptanması gecikebilir. Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Bununla birlikte, ilerlemeyi yavaşlatmak, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek veya fiziksel semptomları tedavi etmek için bazı tedaviler kullanılır. Erken teşhis, hastalığın erken evrelerini, özellikle hastalığın yavaş ilerlemesini uzatabilir ve hastanın bağımsız yaşayabileceği süreyi uzatabilir.

ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ HASTANIN İÇİNDE BULUNDUĞU EVREYE GÖRE DEĞİŞİR

Alzheimer hastalığının belirtileri hastanın içinde bulunduğu evreye göre değişir. Bununla birlikte, genel olarak, semptomlar zihinsel ve fiziksel olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılabilir. Sık görülen belirtiler ise;

Hafıza kaybı,

Dil becerilerinde kayıp,

Bozulmuş soyut düşünme ve muhakeme,

Kişilik ve davranış değişiklikleri,

Fiziksel fonksiyon kaybı.

Ayrıca evreye bağlı olarak hastalar daha fazla paranoya, deliryum, saldırganlık, metabolik ritim bozuklukları, anksiyete, depresyon ve fobiler yaşayabilirler. Depresyon, hastalığın en yıkıcı etkilerinden biridir. Bazen hastalığın kendisinden daha zorlayıcı olabilir.

ALZHEİMER HASTALIĞI ÜÇ AŞAMAYA AYRILIR

Erken belirtiler çok hafif olduğu için kolaylıkla gözden kaçabilir veya diğer bozukluklarla (depresyon) karıştırılabilir. Bu aşamada hastada hafıza bozukluğu görülebilse de hasta günlük işlerini kendi başına yapabilir. Basit unutkanlık, tarihi hatırlamada zorluk, olayları yeniden anlatma, yeni bilgileri öğrenmede zorluk, bozulmuş dil becerileri, zorluk karar verme belirtileri görülebilir.

Orta vadede semptomlar netleşir ve genellikle bu aşamada tanı konur. Bu aşamada, dil ve konuşmadan sorumlu beyin bölgelerinin neden olduğu bilişsel bozulma daha sık hale gelir; hastalar öğrenilen anlamlı hareketleri tekrar etmekte zorlanırlar. Apraksi adı verilen bu bozukluk, dil yeteneğinin kaybı olarak kendini gösterir. Hastanın günlük görevlerini yerine getirmede sorunları vardır. Tek başlarına ödev yapamazlar. Yemek yeme, giyinme, tuvalet ve banyo yapma konusunda yardıma ihtiyaç duymaya başlayabilirler. Toplumsal ilişkilerin bozulması da bu dönemde başlamıştır. Artan saldırganlık, paranoya ve kaygı gözlemlenebilir.

İleri evrede, üçüncü evrede, hastalarda üriner inkontinans, diskinezi, postür bozuklukları ve yürüme güçlüğü gelişir. Bu süre zarfında, hasta neredeyse tam bakım gerektirir. Besleme, yıkama ve giyinme gibi tüm faaliyetler için başkalarına güvenir. Yutma güçlüğü de karşılaşılan durumlardan biridir.

ALZHEİMER HASTALIĞI GENETİK MİDİR?

Bir kişinin ailesinde Alzheimer öyküsü olması gerekmez. Bununla birlikte, araştırmalar, ebeveynleri veya kardeşleri Alzheimer'a sahip olan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Alzheimer'lı birden fazla birinci derece akrabası olanlar daha yüksek risk altındadır. Genetik faktörler, çevresel faktörler veya her ikisi de Alzheimer hastalığında rol oynayabilir.