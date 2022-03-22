Alzheimer’a son! Bilimsel olarak açıklandı:” Hafıza kaybını önlemede bir numara"

Beyninizin yaşlanma sürecini yavaşlatmak ister misiniz? Bu durumun önüne geçmek için öğünlerinize sağlıklı besinler eklemekten başlayabilirsiniz. Hafıza kaybını önleyecek bir numaralı gıda olan balık Omega-3 yağ asitleri beyin sağlığınız için çok faydalıdır ve bu nedenle hafıza kaybı için en iyi besin yağlı balıklardır. Somon, uskumru, ton balığı ve ringa balığı gibi yağlı balıklar, doğal gıda maddelerinde bulabileceğiniz en yüksek omega-3 yağ asitlerinden bazılarına sahiptir. Bu nedenle uzmanlar, mümkünse daha iyi beyin sağlığı için bunları sıklıkla yemenizi tavsiye ediyor.

BEYİN İÇİN ÇOK FAYDALI

Yağlı balık, içerdiği omega-3'ler nedeniyle hafıza kaybı için en iyi besindir. Ancak omega-3 yağ asitlerinin faydaları sadece beyninizle bitmiyor. Bu yağ türü ayrıca kalp hastalığı riskini düşürme, trigliseritleri yönetmeye yardımcı olma ve artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olma ile bağlantılıdır. Peki omega-3'ler özellikle hafıza kaybına nasıl yardımcı olur?

Beyniniz doğal olarak çok fazla yağ içerir ve bu yağların çoğu omega-3 yağ asitlerinden yapılır. Bu yağlar beyninizin daha fazla hücre oluşturmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar; balık tüketmenin hafıza kaybını büyük ölçüde etkileyen, yaşa bağlı hastalıklar olan Alzheimer'ın önlenmesine yardımcı olmaktadır.

BALIK TÜKETMEYİ SEVMEYENLER OMEGA-3 TAKVİYE İLAÇLAR ALABİLİR

Balık yağı olarak da bilinen omega-3 takviyelerini muhtemelen duymuşsunuzdur. Balıkların tadını sevmeyenler ve düzenli olarak yeterince almayanlar bu takviyelerle günü tamamlayabilir. Bununla birlikte, Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre araştırmalar, takviyeleri almak balık yemekten daha fazla fayda sağlayabileceğinizi göstermiştir. Kesin nedenler hala bilinmiyor. Ancak bunun, deniz ürünlerinin beyni güçlendiren diğer besinler açısından zengin olması ve balık yiyen birçok insanın sağlıksız proteinler ve yağların yerine geçmesi nedeniyle olduğunu varsaydılar.