Anadolu lezzetlerini sofranızda buluşturun! İşte Türkiye’nin dört bir yanından enfes tarifler...

KİLİS'TEN KÜBBÜLMÜŞVİYYE

MALZEMELER

3 su bardağı köftelik bulgur

300 gr. yağsız ve sinirsiz koyun veya dana eti kıyma

300 gr. koyun gömlek yağı

1 adet soğan

1/2 kase ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı nane,

Karabiber, tuz ve tatlı toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Bulgurun üzerine soğanı küçük parçacıklar halinde doğruyoruz. Nane, kırmızı biber ve tuz ekliyoruz. Biraz yoğurduktan sonra yağsız eti de ilave edip, sakız kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Diğer yandan küçük bir tepsiye içyağını ufak ufak doğruyoruz. Sakız gibi olana kadar sıcak su yardımı ile yoğuruyoruz. Yoğrulmuş içyağına tuz, karabiber, kırmızı biber, nane, ceviz içi ve tarçın ekliyoruz. Küçük parçalara ayırıyoruz. Sıkıp içli köfte şeklinde hatta biraz daha büyük oyuyoruz. İçine hazırlanmış olan bir badem büyüklüğündeki içyağından koyuyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Fırınlıyoruz.