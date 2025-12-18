Anadolu'nun en zengin sofralarından biri! Karabük'ün efsane lezzetleri

Karadeniz’in bereketiyle Anadolu’nun köklü mutfak geleneğini bir araya getiren Karabük mutfağı, yüzyıllardır kurulan sofralarıyla dikkat çekiyor. Aynı coğrafyada farklı kültürlerin izlerini taşıyan bu zengin mutfak, lezzetli tarifleriyle öne çıkıyor.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Karabük sofrasındayız. Karabük mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda saptanan 100'den fazla yemek çeşidi, yöre mutfağının zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan bazı yemekler, Karabük mutfağının baş yemekleri arasında yer almaktadır. Gözleme, Safranbolu bükmesi, kuyu kebabı, karamancar, yaprak dolması, yayım (ev makarnası) peruhi, bandırma, sini çöreği, çullu börek, bazlama, su böreği, ev baklavası, safranlı zerde, höşmerim, haluşka yöresel yemeklerdendir.



SÜTLÜ KEŞKEK ÇORBASI MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 litre süt

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Bir su bardağı buğdayı yıkayalım. Tencereye koyup, üzerini geçecek kadar su ekleyelim. En küçük ocakta, en düşük ayarda buğdayları pişmeye bırakalım. (Amacımız buğdayın kısık ateşte özünü bırakmasını sağlamak.) Buğdaylar suyunu çektiği zaman yine üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Bu işlemi buğdaylar özünü bırakıp, renk değiştirene kadar tekrarlayalım. En son sütü ekleyelim ve ocağın altını açıp, kıvam alması için 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Daha sonra tuz ve bir başka tavada iyice kızdırdığımız tereyağını üzerine döküp, karıştıralım.