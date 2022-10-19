Anne babadan alınan genetik özellikler farklı: Doğurganlığı babanızdan zekayı annenizden…

Genetik Danışman Dawn Allain, genetik bilimi karmaşık olduğu için her bir özelliğinizin nereden geldiğini tam olarak anlamak neredeyse imkansız diye açıklıyor. Çoğu özellik birçok farklı genden etkilenir ve her ebeveynden bazılarını miras alırsınız.

ÖZELLİKLER NASIL ALINIR?

Bu soruları sormak eğlenceli ve çok ayrıntılı cevaplar olmasa da, genetiğin annenizden ve babanızdan miras aldığınız özellikler hakkında size söyleyebileceği birkaç temel şey bulunuyor. Ama önce, mirasın nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir.

Allain, "Ailenizden bazı özellikleri miras almanın üç ana yolu var" diye açıklıyor. Birincisi, baskın bir gen aracılığıyladır. Eğer baskın bir geni miras alırsanız, o özelliği geliştirirsiniz. Örneğin göz rengi; ebeveynlerinizden herhangi birinin kahverengi gözleri varsa, bu baskın bir özellik olduğu için muhtemelen kahverengi gözlere sahip olacaksınız.