Anne babadan alınan genetik özellikler farklı: Doğurganlığı babanızdan zekayı annenizden…

New England Journal of Medicine'de, spesifik olarak, bir genetik mutasyonun bir tür erken ergenliğe yol açtığını belirliyor. Yani eğer sizde bu gen bulunuyorsa, ergenlik çok daha erken başlayabilir.

Ergenlikle ortaya çıkan sivilceler, çatlayan ses veya regl olma aralığı oldukça önemlidir. Ergenlik gibi büyük bir değişim ortaya çıktığında her iki ebeveynin de genetiği rol oynar. Ancak ergenliğe erken yaşta girdiyseniz, yayınlanan bir araştırmaya göre; bunun nedeni babanızdan miras aldığınız bir gen olabilir.

RUH HALİNDEKİ DEĞİŞİM

Anneler ruh halini, birçok yönden etkileyebilir. Beynin, duygusal düzenlemeyi kontrol eden ve depresyon gibi duygudurum bozukluklarında rol oynayan kortikolimbik sistem olarak bilinen bölümünün yapısının, anneden oğula veya babadan çocuklarına değil, anneden kıza geçme olasılığı daha yüksek.

The Journal of Neuroscience'da yayınlanan bir araştırmaya göre; her iki ruh halini en azından kısmen annelerinden miras aldığı anlamına geliyor.