Anne babalar dikkat! Çocukların yarısı bu duruma maruz kalıyor! Hayatları boyunca sağlıklarını tehdit eden tehlike...



ANNE VE BABALAR SİGARADAN UZAK DURUN

Sigara bağımlısı bir annenin, bebeğini emzirirken, anne sütü ile bebeğe zarar verdiğini ifade eden Prof. Dr, Kondolot, şunları söyledi: "Emzirilen bebeklerde nikotin ve diğer zararlı maddeler aynı zamanda anne sütü ile de bebeğe geçebilir. Bu şekilde sigara içen ve bebeğini emziren bir annenin bebeği için riskin 2 kat arttığı düşünülebilir. Ayrıca emziren bir annenin sigara içmesi, anne sütünün azalmasına ve bebeğin sütten erken kesilmesine neden olabilir. Bu da bebeğin anne sütünün sayısız faydalarından yeterince yararlanamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle hem sigaranın zararlarından korunmak, hem de anne sütünün faydalarından yararlanmak için anne adaylarının ve emziren kadınların sigaradan uzak durması özellikle önemlidir."



AKCİĞER HASARINA NEDEN OLUYOR

Anne karnında sigara dumanı maruziyetinin akciğerlerin yapısal olarak gelişimini ve fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Kondolot, şöyle dedi: "Bu durum kan akımının yetersiz olması, bebeğe yeterli oksijen taşınamaması, bebeğe geçen toksik maddelerin etkisi ve epigenetik değişiklikler nedeniyle gerçekleşebilir. Ayrıca sigara dumanı maruziyeti solunum yollarını tahriş eder, solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozar ve çocukların solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmasına, enfeksiyonların daha sık ve şiddetli geçmesine, benzer şekilde astım ataklarının tetiklenmesine ve ağır geçmesine neden olur."