Apandisit ameliyatı dehşeti! Artık 9 aylık hamile biri gibi yaşamak zorunda...

46 yaşındaki Garry Urien adındaki adam, yaşadığı apandisit sorunu nedeniyle yaşamının büyük bölümünü zorlu bir şekilde geçirmek zorunda kaldı. Bir yıldan uzun bir süre önce acil servise başvurduğunda apandisiti patlamak üzereydi. Sonrasında yaşanan operasyon süreci ise hiç beklemediği bir soruna neden oldu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:46

Garry Urien, Şubat 2021'de yaşadığı şiddetli mide ağrıları nedeniyle hastanenin acil servisine başvurdu. Fakat Rotherham Hastanesi'nin acil servisinde bu mide ağrılarının aslında "apandisit" olduğu keşfedildi. Eşi Julia ise Garry Urien'in ameliyat edilme sürecinin 24 saatten fazla bir süre beklemeye alındığını iddia etti. Yorkshire Live adlı yayın kuruluşunu yaptığı konuşmada, 24 saatten uzun bir süre acil serviste beklediğini, MRI cihazına alındığında ise apandisit olduğu keşfedildiğini anlattı. "OPERASYON SIRASINDA ÖLMÜŞTÜ" Operasyonun tam iki kez iptal edildiğini belirten Julia, üçüncü kez operasyonu iptal etmeye geldiklerinde Garry'nin apandisi patladığı için yere yığıldığını söyledi. Garry bu yaşanandan sonra acilen ameliyata alındı. Ameliyatından ardından Garry'e Fakat ameliyat sırasında "öldüğünü" ve doktorlar tarafından hayata döndürüldüğü için "çok şanslı" olduğu söylendi. Bu ameliyattan sonra yaşananlar ise çok daha dehşet vericiydi. Operasyon başarılı geçmesine rağmen, Garry'nin bağırsakları karın duvarına doğru genişlemiş ve ameliyattan sonra büyük bir "fıtıkla" yaşamak zorunda kalmıştı.

"DOKUZ AYLIK HAMİLE GİBİ YAŞAMAK ZORUNDA KALDI" Eşi Julia, tam bir karmaşa haline gelen bu durumun 13 ay önce olduğunu ve hala ameliyatı beklediğini anlattı. Ameliyat olabilmek için kalbinin ciğerlerinin güçlenmesi gerekmesi nedeniyle, Garry haftada bir kez spor salonuna gitmek zorunda. Garry'nin beklediği bu operasyon ise çok büyük riskler içerdiği belirtilen bir "karın duvarı rekonstrüksiyonu" olarak adlandırılıyor. Fakat Garry'nin fıtığı o kadar şiddetli bir seviyeye erişti ki, adeta "dokuz aylık hamile" gibi yaşamak zorunda kalıyor. Garry, yaşadığı bu durum nedeniyle utandığını, evden çıktığında insanların onu işaret ettiğini gördüğü için oldukça rahatsız olduğunu anlatıyor. Bu nedenle riskli de olsa ameliyat olmayı bekliyor.