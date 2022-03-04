Apandisit ameliyatı dehşeti! Artık 9 aylık hamile biri gibi yaşamak zorunda...

Garry Urien, Şubat 2021'de yaşadığı şiddetli mide ağrıları nedeniyle hastanenin acil servisine başvurdu. Fakat Rotherham Hastanesi'nin acil servisinde bu mide ağrılarının aslında "apandisit" olduğu keşfedildi.
Eşi Julia ise Garry Urien'in ameliyat edilme sürecinin 24 saatten fazla bir süre beklemeye alındığını iddia etti. Yorkshire Live adlı yayın kuruluşunu yaptığı konuşmada, 24 saatten uzun bir süre acil serviste beklediğini, MRI cihazına alındığında ise apandisit olduğu keşfedildiğini anlattı.
"OPERASYON SIRASINDA ÖLMÜŞTÜ"
Operasyonun tam iki kez iptal edildiğini belirten Julia, üçüncü kez operasyonu iptal etmeye geldiklerinde Garry'nin apandisi patladığı için yere yığıldığını söyledi. Garry bu yaşanandan sonra acilen ameliyata alındı. Ameliyatından ardından Garry'e Fakat ameliyat sırasında "öldüğünü" ve doktorlar tarafından hayata döndürüldüğü için "çok şanslı" olduğu söylendi.
Bu ameliyattan sonra yaşananlar ise çok daha dehşet vericiydi. Operasyon başarılı geçmesine rağmen, Garry'nin bağırsakları karın duvarına doğru genişlemiş ve ameliyattan sonra büyük bir "fıtıkla" yaşamak zorunda kalmıştı.
"DOKUZ AYLIK HAMİLE GİBİ YAŞAMAK ZORUNDA KALDI"
Eşi Julia, tam bir karmaşa haline gelen bu durumun 13 ay önce olduğunu ve hala ameliyatı beklediğini anlattı. Ameliyat olabilmek için kalbinin ciğerlerinin güçlenmesi gerekmesi nedeniyle, Garry haftada bir kez spor salonuna gitmek zorunda.
Garry'nin beklediği bu operasyon ise çok büyük riskler içerdiği belirtilen bir "karın duvarı rekonstrüksiyonu" olarak adlandırılıyor. Fakat Garry'nin fıtığı o kadar şiddetli bir seviyeye erişti ki, adeta "dokuz aylık hamile" gibi yaşamak zorunda kalıyor.
Garry, yaşadığı bu durum nedeniyle utandığını, evden çıktığında insanların onu işaret ettiğini gördüğü için oldukça rahatsız olduğunu anlatıyor. Bu nedenle riskli de olsa ameliyat olmayı bekliyor.
"ERTELEMENİN SEBEBİ PANDEMİDEKİ YOĞUNLUK"
Julia, kıyafet bile seçemediklerini anlatırken aynı zamanda yara izinin de korkunç bir hal almaya başladığını söyledi. Üstelik karnı nedeniyle artık kendi çorabını bile giyemeyen Garry, eşinin onun için her şeyi yapması ile hayatını idame ettiriyor.
Çift, pandemi yüzünden 2 kez iptal edilen apandisit ameliyatı sebebiyle bu halde oldukları için oldukça öfkeli olduklarını belirtiyor. Fıtık sorunu ise giderek şiddetlenerek, Garry'nin hayatını tehdit eden bir sürece dönüşüyor.
Ulusal Sağlık Servisi'nden gelen açıklamada ise koronavirüs nedeniyle birçok ameliyatın iptal edildiğini ve bu süreçten birçok kişinin kötü etkilendiği belirtildi. Ulusal Sağlık Servisi'nin sözcüsü, pandemi süresince operasyon ekiplerinin "öncelikli kişilere" yöneldiğini ve yoğunluk sebebiyle kapasitenin artması için sağlık çalışanlarının oldukça zorlu şekilde çalıştıklarını da bu açıklamada dile getirdi. Bu nedenle "kişisel olarak yaşanan olaylara" karşı söylenebilecek bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.