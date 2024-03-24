Arabaların dikiz aynasındaki çıkıntı meğer bu işe yarıyormuş! Eğer sizi de rahatsız ediyorsa...

Karanlıkta araç kullanıyorsanız ve aniden arkanızdaki başka bir aracın farları gözünüzü aldıysa aynaya bakmakta zorlanabilirsiniz. Ancak bu durumu tersine çevirmenin bir yöntemi bulunuyor.
Sosyal medya üzerinden video paylaşan bir kişi dikiz aynasında gözlerinizi arkanızdaki kör edici ışıklardan uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek bir sekme olduğunu fark etti.
Dikiz aynasının arkasında bulunan küçük bir çıkıntıyı kendisinden uzağa doğru ittiğinde, ardından aynanın hafifçe aşağıya doğru döndüğünü gösteren kullanıcı, arkadaki araçların farklarının görüşünü engellediğinde bunu yaptığını söylüyor.
Videoyu gören kullanıcılar da birçok övgü ve teşekkür mesajı attı ve kendi arabalarında da bu yöntemi denediklerini ve işe yaradığını paylaştılar.
Özellikle gece ve kötü hava koşullarında arkadaki arabaların farları dikiz aynasından gözünüzü alıyor olabilir.
Bu durumda tek yapmanız gereken ise dikiz aynasının altında bulunan çıkıntıya bastırarak aynanın açısını değiştirmek.