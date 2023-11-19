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Aradığınız kolyeyi anında bulacaksınız! Adım adım takılarınızı düzenleme rehberi…

Hazırlandıktan sonra görünüşünüze son bir rötuş yapmak dağınık ve karışmış takılarla zor olabilir. O anda takacağınız aksesuara karar vermiş olsanız bile birbirine geçmiş kolyeler arasından istediğinizi alacak ne vaktiniz ne de sabrınız olmayabilir. İşte tek seferde yapacağınız bu düzenleme sayesinde tüm takılarınızı düzenli şekilde tutmanız mümkün.

Giriş Tarihi: 19.11.2023 17:09
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Aradığınız kolyeyi anında bulacaksınız! Adım adım takılarınızı düzenleme rehberi…

Profesyonel organizatör Rose Pulver aynı zamanda, "Doğru organizasyon olmazsa kolyeler hasar görebilir, kararabilir ve düğümlenebilir" diyor.

Ancak kolyeleriniz sıralanıp güzel bir şekilde sergilendiğinde, dilediğiniz kolyeye iki kez düşünmeden ulaşabileceksiniz. Kolyelerinizi nasıl düzenleneceğine ilişkin adım adım bu klavuzu izleyebilirsiniz.

TÜM KOLYELERİNİZİ ÇIKARIN

Organizatör Wendy Trunz, ilk yapmanız gerekenin tüm takılarınızı çıkarıp bir araya getirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu sayede eşyalarınızı daha kolay değerlendirebilirsiniz ki bu da bir sonraki adımlar için önemlidir. Çantanız, komodininiz, şifonyer çekmeceleriniz gibi noktalardaki tüm takılarınızı çıkarın ve bunları ayırmak için kendinize biraz zaman ayırın.

TAKILARINIZI AYIKLAYIN

Pulver, süreç boyunca düzenli kalmanıza yardımcı olacak birkaç kabı yanınıza almanızı öneriyor. Bunları etiketleyebilirsiniz: verilecekler, özel ve günlük olanlar olarak ayırabilirsiniz.

KATEGORİYE GÖRE DÜZENLEYİN

Tüm kolyelerinizi sıraladıktan sonra saklamayı planladığınız parçaları kaldırmanın zamanı geldi. Bu, sürecin son derece kişiselleştirilmiş bir parçası olduğundan, alanınız ve tercihlerinizi belirlemeniz önemli.

Mahanna, "Belki şifonyerin üstünde mücevher kutusu için yeriniz, duvarda kancalar için yeriniz, kapı arkasında kapalı bir dolap için yeriniz, çekmecelerinizde yeriniz veya büyük bir mücevher mobilyası parçası için yeriniz vardır" diyor. Buradaki en büyük öncelik sizin için pratik ve ileriye dönük olarak düzenli kalmanıza olanak tanıyan bir sistem seçmenizdir.

DOĞRU DÜZENLEME ÜRÜNLERİNDEN YARDIM ALIN

Durumunuzu değerlendirdikten sonra sizin için işe yaratacak olan düzenleme araçlarını alabilirsiniz.

DÜZENLİ TUTUN

Tüm kolyelerinizi düzenlemek için ayıracağınız zamandan sonra düzenli kalmasını istersiniz. Bu, kolyeleri takıldıktan sonra tekrar yerine koymak ve artık kullanmayacağınız parçaları elinizden düzenli olarak çıkarmak anlamına gelir.

Ayrıca seçtiğiniz organizasyon sisteminin uzun vadede işinize yaradığından emin olun. Eğer düzenleyicinizden memnun değilseniz tekrar değiştirmeniz önerilir.

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