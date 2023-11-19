Aradığınız kolyeyi anında bulacaksınız! Adım adım takılarınızı düzenleme rehberi…

Ancak kolyeleriniz sıralanıp güzel bir şekilde sergilendiğinde, dilediğiniz kolyeye iki kez düşünmeden ulaşabileceksiniz. Kolyelerinizi nasıl düzenleneceğine ilişkin adım adım bu klavuzu izleyebilirsiniz.

TÜM KOLYELERİNİZİ ÇIKARIN

Organizatör Wendy Trunz, ilk yapmanız gerekenin tüm takılarınızı çıkarıp bir araya getirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu sayede eşyalarınızı daha kolay değerlendirebilirsiniz ki bu da bir sonraki adımlar için önemlidir. Çantanız, komodininiz, şifonyer çekmeceleriniz gibi noktalardaki tüm takılarınızı çıkarın ve bunları ayırmak için kendinize biraz zaman ayırın.