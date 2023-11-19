Aradığınız kolyeyi anında bulacaksınız! Adım adım takılarınızı düzenleme rehberi…

Profesyonel organizatör Rose Pulver aynı zamanda, "Doğru organizasyon olmazsa kolyeler hasar görebilir, kararabilir ve düğümlenebilir" diyor.
Ancak kolyeleriniz sıralanıp güzel bir şekilde sergilendiğinde, dilediğiniz kolyeye iki kez düşünmeden ulaşabileceksiniz. Kolyelerinizi nasıl düzenleneceğine ilişkin adım adım bu klavuzu izleyebilirsiniz.
TÜM KOLYELERİNİZİ ÇIKARIN
Organizatör Wendy Trunz, ilk yapmanız gerekenin tüm takılarınızı çıkarıp bir araya getirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu sayede eşyalarınızı daha kolay değerlendirebilirsiniz ki bu da bir sonraki adımlar için önemlidir. Çantanız, komodininiz, şifonyer çekmeceleriniz gibi noktalardaki tüm takılarınızı çıkarın ve bunları ayırmak için kendinize biraz zaman ayırın.
TAKILARINIZI AYIKLAYIN
Pulver, süreç boyunca düzenli kalmanıza yardımcı olacak birkaç kabı yanınıza almanızı öneriyor. Bunları etiketleyebilirsiniz: verilecekler, özel ve günlük olanlar olarak ayırabilirsiniz.
KATEGORİYE GÖRE DÜZENLEYİN
Tüm kolyelerinizi sıraladıktan sonra saklamayı planladığınız parçaları kaldırmanın zamanı geldi. Bu, sürecin son derece kişiselleştirilmiş bir parçası olduğundan, alanınız ve tercihlerinizi belirlemeniz önemli.
Mahanna, "Belki şifonyerin üstünde mücevher kutusu için yeriniz, duvarda kancalar için yeriniz, kapı arkasında kapalı bir dolap için yeriniz, çekmecelerinizde yeriniz veya büyük bir mücevher mobilyası parçası için yeriniz vardır" diyor. Buradaki en büyük öncelik sizin için pratik ve ileriye dönük olarak düzenli kalmanıza olanak tanıyan bir sistem seçmenizdir.
DOĞRU DÜZENLEME ÜRÜNLERİNDEN YARDIM ALIN
Durumunuzu değerlendirdikten sonra sizin için işe yaratacak olan düzenleme araçlarını alabilirsiniz.
DÜZENLİ TUTUN
Tüm kolyelerinizi düzenlemek için ayıracağınız zamandan sonra düzenli kalmasını istersiniz. Bu, kolyeleri takıldıktan sonra tekrar yerine koymak ve artık kullanmayacağınız parçaları elinizden düzenli olarak çıkarmak anlamına gelir.
Ayrıca seçtiğiniz organizasyon sisteminin uzun vadede işinize yaradığından emin olun. Eğer düzenleyicinizden memnun değilseniz tekrar değiştirmeniz önerilir.