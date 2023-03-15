"Aralıklı oruç" ile vücudunu ramazana hazırlayanlar orucu daha rahat tutuyor

"Ramazan öncesi birçok kişi vücudunu hazırlamak adına 'aralıklı oruç' veya 'uzun süreli açlık' gerektiren farklı beslenme şekillerini uyguluyor. Bu yöntemle porsiyonlarını azaltarak ramazan orucunu daha kolay ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirler. Diyabet gibi kronik hastalıkları bulunmayanlar ramazan ayı sonrasında da daha küçük porsiyonlarla aralıklı beslenmeyi sürdürebilir."

Sağlıklı kişilerin "aralıklı oruç" beslenme yöntemini uygulayabileceğini belirten Yılmaz, "Hamile kalmak isteyenler, gebe, emziren, çocuk ve metabolizması zayıf kişiler için uygun değil. Uzun süre açlık gerektiren bir beslenme şekli olduğundan diyabet hastalarında tavsiye etmiyorum." ifadelerini kullandı.

TÜKETİLEN BESİNLER VE TÜKETİLDİĞİ SAAT ÖNEMLİ

Aralıklı orucun daha çok hangi besinlerin tüketilmesi değil, hangi saatlerde tüketilmesi gerektiğini belirleyen bir beslenme şekli olduğunu aktaran Yılmaz, bu beslenme tarzının birkaç farklı modeli olduğunu, uygulama isteğinin başında kişilerin klasik diyet yöntemlerinden sıkılmış olması ve değişik yöntemler ile kilo kaybı isteği bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu beslenme şeklinin temel mantığında diyet kısıtlarından çok beslenme saatiyle ilgili kısıtlar bulunduğundan son dönemde insanlar için cazip hale geldi. Sürekli aynı düzende beslenme programı uygulayan kişilerin metabolizmalarını şaşırtmaları adına denenebilir. Uzun vadede yaşam tarzı haline geldiği takdirde kilo kaybından daha çok kilo kontrolü sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.