Araştırma sonuçları şaşırttı: Kız çocuğu olan babalar 74 hafta daha fazla…

Bu açıklama, nispeten keşfedilmemiş bir araştırma alanı olan, doğumun babaların sağlığı ve uzun ömürlülüğü üzerindeki etkisinin daha yakından incelenmesine yol açacak gibi gözüküyor.
Jagiellonian Üniversitesi'nden araştırmacılar, doğumun babaların yaşam süreleri üzerindeki etkilerini araştıran kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Çalışma, 2.147 anne ve 2.163 babadan oluşan 4.310'un üzerinde kişiden oluşan önemli bir örneklemden demografik verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içeriyordu.
KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARI ARAŞTIRILDI
Araştırmada babaların uzun ömürlülüğü üzerindeki olası etkileri tespit etmek için kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılarak çocuk sayısı incelendi.
İlginç bir şekilde veriler, toplam çocuk sayısının veya erkek çocuk sayısının babaların yaşam süreleri üzerinde fark edilebilir bir etkisinin olmadığını ortaya çıkardı.
Ancak kız çocuk sayısı ile babanın yaşam süresi arasında anlamlı bir korelasyon gözlendi. Araştırmanın temel bulgusu, kız çocuğu olan babaların daha uzun yaşama eğiliminde olduklarını gösteriyor.
Buna ek olarak ilginç bir trend ortaya çıkıyor: Bir babanın ne kadar çok kızı varsa, yaşama olasılığı da o kadar uzun oluyor. Aslında veriler, doğan her kız çocuğuna karşılık babanın ömrünün ortalama "74 hafta" uzadığını gösteriyor.