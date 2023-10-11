Ancak kız çocuk sayısı ile babanın yaşam süresi arasında anlamlı bir korelasyon gözlendi. Araştırmanın temel bulgusu, kız çocuğu olan babaların daha uzun yaşama eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Buna ek olarak ilginç bir trend ortaya çıkıyor: Bir babanın ne kadar çok kızı varsa, yaşama olasılığı da o kadar uzun oluyor. Aslında veriler, doğan her kız çocuğuna karşılık babanın ömrünün ortalama "74 hafta" uzadığını gösteriyor.