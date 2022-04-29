Araştırmalar bunu söylüyor: İş sahibi kolay yolu fotoğraf filtresi...

FİLTRE KULLANMAYAN DAHA YETENEKLİ

Yapılan ilk çalışmalarda; 223 yönetici, sosyal hizmet uzmanı ve bilişim teknolojileri uzmanı olarak bir pozisyon için filtre kullanan ve kullanmayan beyaz adayları karşılaştırdı. İkinci araştırmada ise 212 yönetici, bir insan kaynakları uzmanı pozisyonu için filtre kullanan ve kullanmayan beyaz ve siyahi adayları karşılaştırdı. Yapılan ilk çalışmada filtre kullanan kadınların işe alınma olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı. Filtre kullanan kadın ve erkeklerin kullanmayanlara göre daha yetenekli olduğu, erkek adayların ise daha sıcakkanlı olduğu bulundu.