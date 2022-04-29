Araştırmalar bunu söylüyor: İş sahibi kolay yolu fotoğraf filtresi...

Cinsiyet ve ırkın iş hayatında düzenleyici rolüne, ayrıca kişi algısının iki ana boyutunun aracılık rolüne odaklanarak, görünümü değiştiren fotoğraf filtrelerinin bu önyargıdan yararlanıp yararlanamayacağı test edildi. Gelin bu yapılan araştırmaların sonuçlarına beraber bakalım.
FİLTRE KULLANMAYAN DAHA YETENEKLİ
Yapılan ilk çalışmalarda; 223 yönetici, sosyal hizmet uzmanı ve bilişim teknolojileri uzmanı olarak bir pozisyon için filtre kullanan ve kullanmayan beyaz adayları karşılaştırdı. İkinci araştırmada ise 212 yönetici, bir insan kaynakları uzmanı pozisyonu için filtre kullanan ve kullanmayan beyaz ve siyahi adayları karşılaştırdı. Yapılan ilk çalışmada filtre kullanan kadınların işe alınma olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı. Filtre kullanan kadın ve erkeklerin kullanmayanlara göre daha yetenekli olduğu, erkek adayların ise daha sıcakkanlı olduğu bulundu.
YETENEK VE SAMİMİYET İŞE ALIMI ETKİLİYOR
İkinci çalışmaların sonucunda, beyaz kadın adaylar için işe alınabilirliği büyük oranda artırdığını bildirdi. Ardından beyaz ve siyahi erkek adayların izlediği değerlendirildi. Beyaz kadın adaylar dışında tüm adayların samimi olduğu değerlendirildi. Son olarak araştırmada; yetenek ve samimiyetin, işe alım süreçlerinde büyük önem taşıdığını belirtildi.