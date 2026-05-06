Astım ilacı kullanırken bu hatayı yapmayın! İlaç akciğere ulaşmıyor

İLAÇ DOĞRUDAN AKCİĞERE ULAŞIYOR

Astım tedavisinde kullanılan inhaler ilaçların en büyük avantajının doğrudan hedef organa ulaşması olduğunu belirten Prof. Dr. Sedat Öktem, "Bu ilaçlar bronşlara ve akciğerlere doğrudan etki eder. Etkisi hızlı başlar ve sistemik dolaşıma daha az karıştığı için yan etkileri de düşüktür. Bu nedenle astım, bronşiolit ve krup gibi hastalıklarda inhaler tedaviler öncelikli olarak tercih ediliyor. Tedaviye rağmen şikayetleri geçmeyen birçok hastada sorun farklı hastalıklar değil, cihaz kullanım hatasınden oluyor" dedi.