Astrolojiden beslenmeye: İşte 2022'de hayatınıza girecek trendler

Yeni bir yıla merhaba dediğimiz bugün, hepimizin dileği 2022’nin en iyi şekilde geçmesi. Peki bu yıl nasıl olacak? Moda, teknoloji, astroloji, estetik ve beslenme gibi farklı alanlardan uzmanlara yeni yılın trendlerini sorduk. İşte 20 maddede 2022’nin trendleri

SONAT BAHAR İDİL DEMİREL Gülçin İşler Fırat SERKAN ÜNLÜ PINAR YILDIZ YÜKSEL ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.01.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 10:19

Marcus Tullius Cicero "Bir yerde yaşam varsa orada umut vardır" der. Haklı da, yaşıyorsak umutlu olmak zorundayız. Hele hele bütün dünya kötü bir dönemden geçerken. 2022'nin ilk gününde, geleceğe umutla bakalım istedik. Peki gelecek bize ne getirecek? Alanında uzman isimlere modadan teknolojiye, estetikten beslenmeye 2022'nin trendlerini sorduk. İşte 20 maddede 2022 tredleri...

CANSEN YENİ KUT (Medikal estetik ve kök hücre doktoru) ESTETİKTE İPLE ASMA YÖNTEMLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

1. "2022'de cerrahiye sıcak bakmayan ya da cerrahinin sağladığı etkiyi çok hızlı görmek isteyen hastaların anestezi almadan yaptıracağı estetik teknikler ön plana çıkacak. Bunların başında da en yeni trend olarak iple asma dediğimiz yöntem ve alt grupları geliyor. Orta yüzde, yanak, boyun bölgesinde olan sarkmalarda hem güvenilir hem de hızlı sonuç alınabilen yöntem olmasından yola çıkarak iplerin değişik kullanım alanları hayatımıza girdi. Kapalı cerrahi denilen bu teknik ve alt grupları önümüzdeki yıllarda hem ip çeşitleri hem de uygulama teknikleri ile çok fazla karşılaşacağımız yöntemlerin başında gelmeye başladı."







ARZU KAPROL (Moda tasarımcısı) MODERN VE DOĞAL MODA OLACAK TASARIMLAR

2. Güçlü bir tasarım dokusu göreceğiz: 2022 yılının modasında artık pandeminin etkilerini geride bırakma isteği ağırlıkla görülüyor. 2021 yılı boyunca tüm moda markalarında hissettiğimiz kapsayıcı ruh hali, yerini daha güçlü bir tasarım dokusuna bırakacak.

3. Modern ve doğal tasarım öne çıkacak: Gidilecek yerler ve görülecek insanlar, kişilerin hayatında yeniden büyük bir önem taşımaya başlıyor. Bu da tasarım dünyasına yansıyor. Modern ve doğal bir tasarım anlayışının belirdiği tasarımlar ön plana çıkacak.

4. Ruh, beden ve zihin ilişkisi önemli olacak: Kişiler günlük değişen ruh hallerine göre giyiniyor ve tercihlerini gün bazında değiştirebiliyor. Bir gün nötr ve bej tonlar giyerken ertesi gün mini elbiselere ve üst üste giyilmiş şık bir kombin tercihler arasında yer alıyor. Ruh, beden ve zihin ilişkisinde şekillenen moda parçalarıyla birlikte bolca sesli, parlak ve cesur tasarımlar göreceğimizi söyleyebilirim.





GÜLİZ KINA (Astrolog) GENÇLERİN İSTEKLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

5. 2022'de değerlenmeye devam edecek şeyler emlak ve arazi ve el emeği olacak. Teknolojik ilerlemeler ve bu alanda yeni düzenlemeler devam edecek ama toplumların bir yandan da dikkat etmesi gereken fazla teknolojiye ve sanal dünyaya kendini kaptırıp gerçeklikten kopukluklar yaşanması olacak...

6. Yılın en önemli zamanları tutulmaların yaşanacağı nisan-mayıs ayları olacak. Ki nisan başından itibaren ekonomik sıkıntılar, çalkantılar ve dövizde yaşanacak ani değişimler yine söz konusu olabilecek. 30 Nisan tutulması bu alanda hem hızlı gelişmeleri hem de bazı adımlar atılmasını getirebilecek. Bu aylarda doğa olaylarının yaşanması mümkün ama bana göre en tehlikeli zamanlardan birisi de kasımın ilk 10 günlük süreci ve özellikle 7-8 Kasım civarı olacak. Yine kasım-aralık ayı finans, döviz ve ekonomi açısından da kritik dönemler olacak.

7. 2022 yılında yaşanacak önemli bir gelişme bolluk, bereket, şans ve finans sistemlerini anlatan Jüpiter'in Balık burcundan geçişi olacak. Bu etki hem finans sistemleri ile ilgili konuları, değişimleri ön plana getirecek hem de su kaynakları ile ilgili konular, deniz ticaretinde çeşitli şansları getirebilecek. Diğer bir yandan da bu geçiş maneviyat tarafını çok yükseltecek!

8. 2022 yılında tutulmalar ile bir yandan da gençlerin talepleri ve onların yaşamla ilgili istekleri ön planda olacak.

9. 2022 yılı için tavsiyelerim, borçlanmaktan uzak durmak, arazi, tarla ve üretime önem vermek, arazilerimizi yabancılara satmamak ve kendi değerlerimize sahip çıkmak olacak. Tüketim toplumu olmamak, kaynaklarımızı, paramızı ona göre değerlendirmek, bireysel olarak herkesin üretime katılması olacak.

10. Türkiye'nin burcu Akrep, Akrep enerjisinde doğal olarak kriz çeken bir taraf vardır ve hep finans konuları ile sınanır ki bizim ülkemizde de bu hep söz konusu oldu. İyi tarafı ise Akrep burcunun krizlerden çıkma gücü çok yüksektir, o yüzden Türkiye kaynaklarına sahip çıkarsa, iyi bir tarım, turizm, sanayi politikası uygularsa ve birlik olursa yükselen bir güç olarak çıkmaması için hiçbir sebep yok.





TİMUR SIRT (SABAH gazetesi teknoloji editörü)

DİJİTAL İKİZLERİMİZLE TANIŞACAĞIZ

11. Siber güvenlik önem kazanacak: Pandemiyle birlikte online alışveriş yapan insan ve online satış yapan kurumların sayısı arttı. Sadece bu durum bile siber güvenlik riskinin arttığını gösteriyor. Bunun için siber güvenlik bu yıl daha da önemli hale gelecek.

12. Sadece insanların değil binaların bile ikizini göreceğiz: Sadece insanların değil, fabrikaların, binaların dijital ikizlerinin oluştuğu AR ve VR teknolojisinin ısıtılıp önümüze geldiği bir yıl mı, yoksa gerçekten müthiş uygulamalarla mı karşılaşacağız? İşte bu sorunun yanıtını 2022'de vereceğiz.

13. Herkes 'bulut'a taşınacak: İşler inişli çıkışlı seyir izlediğinde, istikrarsızlık artık sıradanlaştığında sürekli kapasite artışı ve azalması yaşamanız gereken bir dönemde bulut teknolojisi ve 'kullandığın kadar öde' kavramı yaygınlaşacak. Elektrikten benzine, fiyat istikrarının Avrupa'da bile ortadan kalktığı dönemde bulut hizmetleri popüler hale gelecek.

14. Tasarruf ve sürdürülebilirlik: Tasarruf ettiren ve sürdürülebilir üretim kavramlarını daha çok duymaya başlayacağız. Bu kavramlar büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojisinin daha çok kullanılmasına sebep olacak.