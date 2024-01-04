Ayağınızdaki şişkinlik bu hastalığın habercisi olabilir!

Uzman doktor, kalp kapak hastalıklarının son yıllarda özellikle ileri yaştaki kişilerin sıklıkla karşılaştığını belirtiyor. Kişilerin yaşam standartlarını etkileyen bu hastalık, düzenli tedavisinin yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanabiliyor. Uzman Doktor Hüseyin Akçalı, geçirilmiş kalp krizi sonrası özellikle kalp kapak hastalığını ortaya çıkabileceğini söyledi.

KAN AKIŞINA YÖN VEREN...

Kalp kapaklarının vücutta 4 tane bulunan, kan akışını sağlayan ve kan akışına yön veren kapaklar olduğu bilgisini veren Dr. Akçalı, "Kalp kapak hastalıkları, zamanla yaşa bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi geçirilmiş enfeksiyona bağlı konjenital olarak ya da travmaya bağlı ortaya çıkabilir. Geçirilmiş kalp krizi sonrası da kalp kapak hastalığı ortaya çıkabilir. Kalp kapak hastalıklarının belirtileri; halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, ayaklarda şişkinlik olarak nitelendirebiliriz temel olarak, baş dönmesi, baygınlık. Bunlar kalp kapak hastalığının belirtileri olabilir" dedi.

Kalp kapak hastalarının düzenli takibinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Akçalı, "Kalp kapak hastalarının düzenli takip yapmaları kesinlikle şart. Hastalık çeşidine göre, derecesine göre aylık veya yıllık periyodik olarak takip öneriyoruz. Özellikle ileri yaşta daha çok kalp kapak hastalığı görmekle birlikte çocuk yaşlarda ve erişkin yaşlarda da görebilmekteyiz. Genetik faktörler nadir de olsa kalp kapak hastalıklarını etkileyebiliyor" ifadelerinde bulundu.

Kalp kapak hastalıklarının hayati risk oluşturabileceğini vurgu yapan Akçalı, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde ilerlemiş kalp kapak hastalıkları, ölüm dahi her türlü riski içerebiliyor. Düzenli takip ve tedaviyi bunun için öneriyoruz. Hastalığı olan bireylerin özellikle önce takiplerini aksatmamaları gerekiyor. Kardiyoloji polikliniğinde hekimin belirlediği aralıklı düzenli bir şekilde takibinin yapılması gerekiyor. Gerektiği noktada da cerrahi işlem yapılması gerekiyor. Kalp kapak hastalığı olan vatandaşların ileri efor sarf eden spordan uzak durması gerekiyor."