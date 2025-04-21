Bacaklardaki o belirti kalp hastalığı habercisi! Ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor...

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Uzun, hangi durumlarda doktorunuzun kapısını çalmanız gerektiği konusunda uyardı. Prof. Dr. Uzun, “Nefes darlığı, bacaklarda şişme; kalp kapak hastalıklarının işareti olabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ise koroner kalp hastalıkları ile ilişkili olabilir” dedi

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:50 PAYLAŞ ABONE OL

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Uzun, 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında, kalp sağlığı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Uzun, "Kalp ve damar sağlığı, genel sağlığın temel bir parçası olarak yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörlerinin yanı sıra genetik ve çevresel faktörlerden de etkilenir" dedi.



Prof. Dr. Uzun, ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarının, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi önemli bir sağlık sorunu olduğunu da belirterek, "Nüfusun geniş bir kesimini etkiler. Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği gibi hastalıklar, Türkiye'deki ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur" dedi.