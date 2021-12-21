Bağırsaklarınız için en iyi yeme alışkanlıkları!

Sağlıklı bir bağırsak devamlılığı sağlamak mümkündür, ancak bu günlük diyetinizde bazı değişiklikler gerektirebilir. Örneğin, çok fazla işlenmiş gıda yemenin ve çok miktarda alkol içmenin bağırsak mikrobiyomunuzu olumsuz yönde değiştirdiği bilinmektedir.

YAPILABİLECEKLER:

1- Bol fasulye ve bakliyat yiyin. Prebiyotik görevi görürler ve bağırsaklarınızdaki probiyotikler için besin sağlarlar.

2- Kırmızı meyveleri arttırın. Sadece iyi bir lif kaynağı olmakla kalmazlar, aynı zamanda bu sağlıklı bakterileri beslemeye yardımcı olan ve sindirim sistemimizdeki iltihabı azaltan antioksidanlar ve C vitamini ile yüklüdürler. Kefirle blenderize edip kahvaltılık bir içecek olarak da değerlendirebilirsiniz.