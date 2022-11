Bağışıklığı güçlendiren mucize içecek! Vücutta hastalık bırakmıyor...

HAFTADA EN AZ 2-3 KEZ BALIK TÜKETİLMELİDİR

Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Çelik, "İçerdikleri A, C ve E vitaminleri sayesinde güçlü antioksidan özellik gösteren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. C vitamini yüksek oranda bulunan besinler tüketilmelidir; Maydanoz, kivi ve kapya biber c vitamini bakımından en zengin besinlerdir. Haftada en az 2-3 kez balık tüketilmelidir.