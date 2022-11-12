Bağışıklığı güçlendiren mucize içecek! Vücutta hastalık bırakmıyor...

Havaların soğumasıyla soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı artmaktadır. Beslenme ve diyetetik Uzmanı Dyt. Sena Çelik, “Bağışıklığımızı güçlendirici besin önerilerinde bulundu. Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Çelik, “güçlü antioksidan özellik gösteren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. C vitamini yüksek oranda bulunan besinler tüketilmelidir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:39 PAYLAŞ ABONE OL

Bağışıklık sisteminin olumsuz etkileyen faktörleri sıralayan Çelik, "Bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruyan, vücuda giren yabancı maddelere karşı savaşan karmaşık ve çok katmanlı bir sistemdir. Bu sistem sürekli olarak aktiftir ve vücudun dengesinin korunmasını sağlar.

Doğuştan gelen bazı kronik hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, uyku düzeninin bozulması, yetersiz egzersiz ve oksijen alımı, sigara, alkol, sık antibiyotik kullanımı, yetersiz su tüketimi gibi durumlar bağışıklık sisteminin etkinliğinin azalmasına neden olarak bireyleri hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir" ifadelerini kullandı.