Baharda göz alerjisine dikkat! İhmal edilirse görme kaybına neden oluyor...

Dr. Akkuş, çocukluk döneminde alerjininin daha çok olduğunu belirterek, "Bahar ayının gelmesiyle birlikte güneş ışınlarının daha da hissedilir hale gelmesi ve polen oluşumunun artış göstermesi sonucu ortaya çıkan göz alerjilerinin kuru ve sıcak iklime sahip bölgelerde görülme sıklığı yüksektir. Bu rahatsızlık kadınlara oranla erkeklerde daha yaygın görülebilmektedir. Göz alerji durumunda histamin denen bir madde salgılar ve bu durum da kaşıntı, kızarıklık, göz yaşarması ve göz kapaklarında şişmeye yol açar. Bunun yanında ışığa karşı ki özellikle güneş ışığına karşı hassasiyet ortaya çıkar. Genellikle çocukluk döneminde başlayan göz alerjileri, 10-12 yaşlarında azalma gösterir ve 20-30'lu yaşlarda şiddeti oldukça azalır. Göz alerjisi kişinin yaşam kalitesini etkilemektedir" dedi.