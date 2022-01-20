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Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması: Pazartesi başlıyor! Dünyada ilk olacak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını belirterek, "Etik kurul çalışması tamamlandı, izin verildi, Pazartesi başlıyor. İlk başta Ankara Şehir Hastanesi olacak ora merkezli başlayacak, mRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

AA
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Giriş Tarihi: 20.01.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 12:29
BAKAN KOCA AÇIKLADI! PAZARTESİ BAŞLIYOR...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DÜNYADA İLK OLACAK"

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin son durum sorulan Koca, şunları kaydetti:

"İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."

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