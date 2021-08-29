Bakın rüyalarımız nelerden etkileniyor...

Dönem dönem oldukça canlı ve farklı rüyalar gördüğünüzü fark edebilirsiniz. İşte bunun sebepleri, yaşamınızın nasıl değiştiği veya nasıl yürüdüğü ile ilgili olabilir.

SAĞLIK KOŞULLARI

Sağlık durumunuz, rüyalarınızın yoğunluğunu ve içeriğini etkileyen en önemli sebeplerden biri. Bu nedenle ilginç rüyalarda sağlık koşullarınızı gözden geçirmekte fayda bulunuyor.

Uykusuzluk: Günlük olarak ne kadar uyuduğunuz sorusu, rüyalarınız üzerindeki en büyük etkilerden birini ortaya koyuyor. Bir veya iki gece uykusuz kaldıktan sonra uykunuzun REM evresinde beyniniz normalden çok daha aktif bir biçimde çalışacaktır. Bu nedenle normalden çok daha canlı rüyalar görebilirsiniz. Huzursuz bir uyku da rüyalarınızı daha canlı hale getirecektir.

Hamilelik: Canlı rüyalar görmeyi en çok etkileyen konulardan biri hamilelik. Artan hormon üretimi, beynin duyguları ve düşünceleri işleme şeklini etkilerken yoğun rüyalara da davetiye çıkarıyor.

Ruh Sağlığı Sorunları: Depresyon, anksiyete veya bipolar bozukluk gibi duygudurum bozukluklarına yol açan ruh sağlığı sorunları, aynı zamanda nasıl rüyalar gördüğünüzü de büyük oranda etkiliyor. Yoğun ve rahatsız edici rüyaları tetikleyen bu durum, aynı zamanda antidepresan ve antipsikotik kullanımları sırasında da ortaya çıkabiliyor.

BESLENME ALIŞKANLIĞI

Bazı yiyecekler, günlük yaşamımızı nasıl etkilyorsa rüya görme ve rüyaları hatırlama sıklığımızı da değiştiriyor. Gün içerisinde bizi sakinleştiren yiyeceklerin olduğu kadar kendimizi kötü hissetmemize neden olan yiyecekler uykumuzu da aynı şekilde etkileyebilir. Örneğin; gün içerisinde yaşadığınız bir tatlı krizini uyku sırasında da yaşayabilirsiniz. Üstelik gece sık sık uyanmanıza neden olan ağır yiyecekler, rüya gördüğümüz REM aşamasında da sıklıkla uyandırması nedeniyle rüyalarımızı daha fazla hatırlamamıza neden olabilir.

GÜNLÜK AKTİVİTE

Bir araştırma, daha sağlıklı bir gece uykusu için sabahları egzersiz yapmanın büyük bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Öğleden önce yapılan koşu veya kardiyo egzersizi, gece geç saatlerde yapılan egzersizlere oranla daha rahat uykuya dalma deneyimi sağladığı keşfedildi. Bu nedenle hareketsiz bir yaşam, gece sık uyanmanıza neden oluyor veya huzursuz rüyalar görme ihtimalinizi artırıyor.