Baklava alırken bunlara dikkat! Gerçek baklavayı anlamanın 5 basit yolu

Baklava, sofralarımızın vazgeçilmez tatlısı. Peki, satın alırken ya da yerken gerçekten kaliteli ve lezzetli baklavayı nasıl anlayabilirsiniz? İşte gerçeğini fark etmenizi sağlayacak 5 basit yöntem ve baklavaya dair tüm bilmeniz gerekenler...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 21.09.2025 11:08

Baklava, hiç şüphesiz ki Türk mutfağına ait olan en özel lezzetlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Peki bugün, başta bayram sofraları olmak üzere pek çok özel davette sofranın baş köşesinde yer alan baklava tarihi ile ilgili bilinmesi gerekenler neler olabilir?

Lezzetini hiç kaybetmeden Osmanlı mutfak kültüründen günümüze dek uzanan baklava, bu süre zarfında kendisine dünyanın çeşitli ülkelerinde de hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Hatta öyle ki baklavanın kendi mutfaklarına ait bir tatlı çeşidi olduğunu savunan ülke sayısı da epey fazladır.



İYİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek baklava, çıtırdama sesinden, renginin parlaklığından ve içerisindeki fıstığın dolgunluğundan anlaşılır. Kesinlikle boğazda ya da midede yanma hissi bırakmamalı ve burnunuza tereyağı kokusu gelmeli. Sağlıksız ve kalitesiz malzemelerle yapılan sahte baklavadan uzak durulmalı. Şerbetin kıvamını doğru vermezseniz yine gerçek baklava olmaz. Üzerinden şerbet akan bir baklava iyi baklava değildir.